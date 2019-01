Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","shortLead":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","id":"20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0db621-8105-45db-a532-3f2013df59c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 07. 17:31","title":"Nem perelhetik a magyar államot Amerikában az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A biztonsági szolgálatok dolgozói magasabb béreket szeretnének.","shortLead":"A biztonsági szolgálatok dolgozói magasabb béreket szeretnének.","id":"20190109_Egesz_napos_sztrajk_lesz_csutortokon_harom_nemet_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60364fc5-966d-4172-9876-545b7e07caac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Egesz_napos_sztrajk_lesz_csutortokon_harom_nemet_repuloteren","timestamp":"2019. január. 09. 10:21","title":"Egész napos sztrájk lesz csütörtökön három német repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","shortLead":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","id":"20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507a851-ee64-4441-979d-6f5332ffe2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Kivégezhetik a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génszerkesztett babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4006c26-8793-4590-8ae7-28bcf2df167f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 48 éves nő a 62. maratonja után pihenni kényszerült. ","shortLead":"A 48 éves nő a 62. maratonja után pihenni kényszerült. ","id":"20190107_Faradasos_csonttores_miatt_kellett_leallnia_a_100_nap_alatt_100_maratont_futni_akaro_nonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4006c26-8793-4590-8ae7-28bcf2df167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce163689-b8c7-48cf-9b0b-7f3cf66049d0","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Faradasos_csonttores_miatt_kellett_leallnia_a_100_nap_alatt_100_maratont_futni_akaro_nonek","timestamp":"2019. január. 07. 14:48","title":"Fáradásos csonttörés miatt kellett leállnia a 100 nap alatt 100 maratont futni akaró nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1326c2b3-45c8-4ed2-8136-27efd7728845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új céget a két eddigi koordináló vállalat összeolvasztásával alapította meg a Miniszterelnökség.","shortLead":"Az új céget a két eddigi koordináló vállalat összeolvasztásával alapította meg a Miniszterelnökség.","id":"20190107_Mostantol_a_Varkapitanysag_felel_a_Varban_zajlo_kormanyzati_beruhazasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1326c2b3-45c8-4ed2-8136-27efd7728845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6592d95a-95b2-4c88-8b09-418865033dec","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mostantol_a_Varkapitanysag_felel_a_Varban_zajlo_kormanyzati_beruhazasokert","timestamp":"2019. január. 07. 17:23","title":"Mostantól a Várkapitányság felel a Várban zajló kormányzati beruházásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK járatai közül egyelőre csak a 65-65A érintett, a vonatok menetrend szerint járnak.","shortLead":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK...","id":"20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e16b30-bda7-4bf7-87d1-7528111ef2ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","timestamp":"2019. január. 08. 15:21","title":"Havazás: lezárták az egyik kifutót a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","shortLead":"A nagy bejelentése, hogy elvonóra megy, így nem érte váratlanul a vészharangot megkongató egykori zenésztársát.\r

","id":"20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda84e6-a5dc-4f92-9ca4-9accb6ebcca1","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Curtis_mar_ket_hete_felvette_a_kapcsolatot_Majkaval","timestamp":"2019. január. 09. 09:57","title":"Curtis már két hete felvette a kapcsolatot Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]