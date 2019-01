Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1919 munkacímű film Wass Albert novelláira épülne.","shortLead":"Az 1919 munkacímű film Wass Albert novelláira épülne.","id":"20190108_Trianonhorrort_forgatna_Palfi_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591fbdcc-c2a1-4f9b-a693-50629b51652a","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Trianonhorrort_forgatna_Palfi_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 08. 09:15","title":"Trianon-horrort forgatna Pálfi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli választások kimenetelét. A szóvivő az után nyilatkozott, hogy a zsidó állam belföldi titkosszolgálatának a vezetője egy előadásában beavatkozással vádolt egy külföldi államot, ám az izraeli cenzúra megtiltotta, hogy a médiumok megírják, Nadav Argaman melyik országot nevezte meg","shortLead":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli...","id":"20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6d4f94-e9bb-4303-9e22-8e9e230319c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","timestamp":"2019. január. 09. 18:34","title":"Izrael is a választásokba való beavatkozással vádolja Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szerint a szállítószalag tehet mindenről.","shortLead":"A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szerint a szállítószalag tehet mindenről.","id":"20190109_A_rendorseg_szerint_normalis_hogy_a_repuloteren_feltorve_erkezik_meg_az_utasok_borondje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b977738a-3ee1-4e2f-95ef-691d3e849ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_rendorseg_szerint_normalis_hogy_a_repuloteren_feltorve_erkezik_meg_az_utasok_borondje","timestamp":"2019. január. 09. 14:44","title":"A rendőrség szerint normális, hogy a repülőtéren feltörve érkezik meg az utasok bőröndje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az áfacsökkentés, a fizetésemelések és a fuvarozók költségei miatt nemsoká újra drágulhat a tej.","shortLead":"Hiába az áfacsökkentés, a fizetésemelések és a fuvarozók költségei miatt nemsoká újra drágulhat a tej.","id":"20190108_Tej_Termektanacs_az_afacsokkentes_utan_az_ev_vegere_visszadragulhat_a_tej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ac832d-c982-42c7-a535-f60d363fe360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tej_Termektanacs_az_afacsokkentes_utan_az_ev_vegere_visszadragulhat_a_tej","timestamp":"2019. január. 08. 12:31","title":"Tej Terméktanács: Az áfacsökkentés után az év végére visszadrágulhat a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti intézkedések után januárban újra nőni kezdett.","shortLead":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti...","id":"20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b614c-af20-4a56-8b5d-9cf53ad7b766","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","timestamp":"2019. január. 08. 20:53","title":"Újra nőni kezdett Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német politikus, művész és újságíró személyes adatát lopták el, és tették közzé a Twitteren. ","shortLead":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német...","id":"20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb34e66-3df0-4f13-89e2-753516915a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","timestamp":"2019. január. 08. 10:15","title":"Egy 20 éves diák hackelhetett meg közel 1000 embert Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]