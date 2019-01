Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","shortLead":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","id":"20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014507f0-da37-49dd-a45c-04cdd2c0ad1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","timestamp":"2019. január. 08. 17:27","title":"Sargentini a brüsszeli tüntetésen: Sokan cikinek tartják Orbánnal egy asztalhoz ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat tartalmazza\".","shortLead":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat...","id":"20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6418b6-946b-4672-add0-23fa734028ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","timestamp":"2019. január. 09. 08:27","title":"Naplóval ütötte az egyik diákot Pusztaszabolcs fideszes alpolgármestere, most iskolaigazgató szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","shortLead":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","id":"20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69df1c-d557-4581-9e54-bc62cf1c5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","timestamp":"2019. január. 08. 13:01","title":"Templomot építtet szülőfalujába Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok korcsolyázó ennek ellenére elutazik a hollandiai rövidpályás Európa-bajnokságra. 