Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654c6fe2-baff-4f4f-8ad1-dfdff53f9a9f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha hiszünk abban, hogy a világunkban szűkösek az erőforrások, legyen az idő, pénz vagy lehetőség, akkor többek között emiatt tulajdonítunk túlságosan nagy jelentőséget mindannak, amit elveszíthetünk. Ez pedig arra sarkall, hogy vállaljunk még többet is, mint kellene.","shortLead":"Ha hiszünk abban, hogy a világunkban szűkösek az erőforrások, legyen az idő, pénz vagy lehetőség, akkor többek között...","id":"20190110_Fel_nemet_mondani_a_munkahelyi_keresekre_Akkor_gondolja_at_ezt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654c6fe2-baff-4f4f-8ad1-dfdff53f9a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7b155-ed8e-4c3c-b64b-0711521471d5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190110_Fel_nemet_mondani_a_munkahelyi_keresekre_Akkor_gondolja_at_ezt","timestamp":"2019. január. 10. 13:15","title":"Fél nemet mondani a kollégáinak? Akkor gondolja át ezeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit választja.","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit...","id":"20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb16b2d-971b-41b8-a016-a952e5a03658","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","timestamp":"2019. január. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Havas hátsó lámpa mellett ködlámpával vakít a csepeli autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két állatot ezután egy aknába dobta, ott pusztultak el. ","shortLead":"A két állatot ezután egy aknába dobta, ott pusztultak el. ","id":"20190109_Baltaval_verte_agyon_ket_kutyajat_egy_mohacsi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55e646d-a6ab-4595-ad4d-43b0d8e334ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Baltaval_verte_agyon_ket_kutyajat_egy_mohacsi_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 08:55","title":"Baltával verte agyon két kutyáját egy mohácsi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70925a46-65f9-4d6e-92f2-7d7a4017ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este taposták bele a hóba az egyezményes jelet az Időkép kamerái előtt. ","shortLead":"Szerda este taposták bele a hóba az egyezményes jelet az Időkép kamerái előtt. ","id":"20190110_Foto_Szolnokon_is_feltunt_a_hoban_az_O1G","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70925a46-65f9-4d6e-92f2-7d7a4017ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ee06f-3757-40e9-91a5-5dba1ba712d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Foto_Szolnokon_is_feltunt_a_hoban_az_O1G","timestamp":"2019. január. 10. 17:04","title":"Fotó: Szolnokon is feltűnt a hóban az O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem tekinthetőek magasnak, és még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a válság előtt. Továbbra is jobban megéri venni, mint bérelni – derül ki az legfrissebb magyar lakáspiaci felmérésből.","shortLead":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem...","id":"20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5d7e8-4fe4-4df2-8962-9aa3e805de6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","timestamp":"2019. január. 09. 11:22","title":"Ezért húzzák el a kivitelezést – tovább emelkednek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A biztonsági szolgálatok dolgozói magasabb béreket szeretnének.","shortLead":"A biztonsági szolgálatok dolgozói magasabb béreket szeretnének.","id":"20190109_Egesz_napos_sztrajk_lesz_csutortokon_harom_nemet_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60364fc5-966d-4172-9876-545b7e07caac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Egesz_napos_sztrajk_lesz_csutortokon_harom_nemet_repuloteren","timestamp":"2019. január. 09. 10:21","title":"Egész napos sztrájk lesz csütörtökön három német repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt képviselői szerint az lenne az igazságos, ha a közétkeztetés is ugyanolyan minőségű lenne, és ugyanannyiba kerülne, mint a Miniszterelnökségen.","shortLead":"A párt képviselői szerint az lenne az igazságos, ha a közétkeztetés is ugyanolyan minőségű lenne, és ugyanannyiba...","id":"20190109_A_Parlament_elott_a_DK_menzareformja_foszerepben_a_Gundel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82686f-0681-4048-9737-78516df92551","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_Parlament_elott_a_DK_menzareformja_foszerepben_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 09. 11:49","title":"A Parlament előtt a DK menzareformja, főszerepben a Gundel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3971f0ee-bdab-4f0d-9ebb-0d551be861c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csipogó kartondobozokra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. ","shortLead":"Csipogó kartondobozokra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. ","id":"20190109_Elo_vedett_madarakkal_volt_tele_egy_roman_kisbusz_raktere_Nagylaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3971f0ee-bdab-4f0d-9ebb-0d551be861c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17961a9-395b-4d11-8cd7-3daa1034b643","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elo_vedett_madarakkal_volt_tele_egy_roman_kisbusz_raktere_Nagylaknal","timestamp":"2019. január. 09. 09:27","title":"Élő védett madarakkal volt tele egy román kisbusz raktere Nagylaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]