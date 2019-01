Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","shortLead":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","id":"20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40519843-23ca-4e1d-886d-9cd8b95c67f7","keywords":null,"link":"/sport/20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","timestamp":"2019. január. 10. 06:52","title":"Szalayék egyre feljebb jönnek a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végrehajtó, aki a Szögi Lajos családjának megítélt kártérítés kifizetését intézi, tavaly október óta elérhetetlen. ","id":"20190110_Milliok_jarnanak_a_meglincselt_tanar_csaladjanak_de_eltunt_a_vegrehajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03cee02-9c26-494c-a2d5-cce0d1bb2be9","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Milliok_jarnanak_a_meglincselt_tanar_csaladjanak_de_eltunt_a_vegrehajto","timestamp":"2019. január. 10. 08:09","title":"Milliók járnának a meglincselt tanár családjának, de eltűnt a végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","id":"20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd4af8f-b577-4111-9270-cdc8ead3f6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","timestamp":"2019. január. 09. 21:35","title":"Tizenöt év börtönre ítéltek egy politikai aktivistát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","id":"20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209449c-4561-4521-be73-ca5ca78ff165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","timestamp":"2019. január. 09. 12:39","title":"Megdőlt az áramfogyasztási rekord kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658e5a8-2789-4e26-ab46-313591f9de75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záporoznak az ellenzéki reakciók Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.","shortLead":"Záporoznak az ellenzéki reakciók Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.","id":"20190110_Orban_gyava_es_hazudott__reagalnak_az_ellenzeki_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5658e5a8-2789-4e26-ab46-313591f9de75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e49f45-a03f-421a-ad2a-ed8026e17b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_gyava_es_hazudott__reagalnak_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Orbán gyáva és hazudott – reagálnak az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre Bangkokban van, biztonságos helyen.","shortLead":"Egyelőre Bangkokban van, biztonságos helyen.","id":"20190111_Ausztralia_es_Kanada_is_menedekjogot_ajanlott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a74abc-03d0-4098-9f8a-9f0b4834d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Ausztralia_es_Kanada_is_menedekjogot_ajanlott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lanynak","timestamp":"2019. január. 11. 10:16","title":"Ausztrália és Kanada is menedékjogot ajánlott a családja elől menekülő szaúdi lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is, hogy lenne értelme a kormánnyal elégedetleneket felduzzasztó tömeget becsatornáznia az ellenzéknek.","shortLead":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is...","id":"20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e20cd-5add-4f5f-aadc-b08e4789b83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","timestamp":"2019. január. 10. 14:27","title":"Mit jelenthet az egymillióval több kormánykritikus magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","shortLead":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","id":"20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986abd6-75ca-4922-b190-30931ccdf255","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","timestamp":"2019. január. 09. 14:29","title":"Máltán köthetnek ki a hetek óta a tengeren veszteglő mentőhajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]