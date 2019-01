Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élettársa szüleinek házánál kezdett lövöldözni.","shortLead":"Élettársa szüleinek házánál kezdett lövöldözni.","id":"20190111_Megolt_egy_embert_majd_magaval_is_vegzett_egy_osztrak_ferfi_Kaptalanfan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6315731-feb4-4fff-99ff-3df8a916205d","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Megolt_egy_embert_majd_magaval_is_vegzett_egy_osztrak_ferfi_Kaptalanfan","timestamp":"2019. január. 11. 05:44","title":"Megölt egy embert, majd magával is végzett egy osztrák férfi Káptalanfán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak keleti, nyugati régióink, sőt a központi is a legrosszabb tízben szerepel a mintegy 300 európai régió közül az Eurostat 2015-re vonatkozó adatsorában.","shortLead":"Nem csak keleti, nyugati régióink, sőt a központi is a legrosszabb tízben szerepel a mintegy 300 európai régió közül...","id":"20190111_Magyarorszagon_haltak_meg_a_legtobben_rakban_es_kronikus_betegsegekben_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef3d14-af64-4869-bcbd-804a33a0c8e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Magyarorszagon_haltak_meg_a_legtobben_rakban_es_kronikus_betegsegekben_az_EUban","timestamp":"2019. január. 11. 15:47","title":"Magyarországon haltak meg a legtöbben rákban és krónikus betegségekben az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kincstár a bankok nevében megígérte, hogy még ma utalnak.","shortLead":"A kincstár a bankok nevében megígérte, hogy még ma utalnak.","id":"20190111_Allamkincstar_meg_ma_megerkeznek_a_nyugdijak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c6c370-e523-4996-9f72-c80281a49c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Allamkincstar_meg_ma_megerkeznek_a_nyugdijak","timestamp":"2019. január. 11. 11:06","title":"Államkincstár: még ma megérkeznek a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új adó bevezetését jövőre tervezik, és 200 millió eurós éves bevételre számítanak.","shortLead":"Az új adó bevezetését jövőre tervezik, és 200 millió eurós éves bevételre számítanak.","id":"20190111_Kurz_kulonadot_vet_ki_az_Amazonra_es_a_Facebookra_Ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6757e2-7cd8-4ed4-aaac-26d40aba2ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Kurz_kulonadot_vet_ki_az_Amazonra_es_a_Facebookra_Ausztria","timestamp":"2019. január. 11. 10:10","title":"Kurz: Különadót vet ki az Amazonra és a Facebookra Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ukrán konfliktus miatt volt érdeke Putyinnak megfogni a paksi bővítésen keresztül Magyarországot, előtte szemmel láthatóan bizalmatlan volt – mondta Sz. Bíró Zoltán történész azon a konferencián, ahol a putyini és orbáni hatalom közti különbségeket és hasonlóságokat elemezték. Jeszenkszy Géza korábbi külügyminiszter, történész egészen különös véleményeket is hall arról, miért jó Oroszországhoz közeledni.","shortLead":"Az ukrán konfliktus miatt volt érdeke Putyinnak megfogni a paksi bővítésen keresztül Magyarországot, előtte szemmel...","id":"20190111_orban_putyin_politkovszkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e610d94f-0bb3-426e-88b9-ea23795ed330","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_orban_putyin_politkovszkaja","timestamp":"2019. január. 11. 12:45","title":"Putyin 2013 végén emelkedett felül Orbán szavain - önös érdekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alkoholproblémák esetén rosszul is elsülhet a száraz január. Mindenki másnak érdemes belevágni.","shortLead":"Alkoholproblémák esetén rosszul is elsülhet a száraz január. Mindenki másnak érdemes belevágni.","id":"20190111_Kiderulhet_hogy_ki_vagy_mi_vagyok_alkohol_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d551c44-b6c6-409f-a52e-02cd0df42955","keywords":null,"link":"/elet/20190111_Kiderulhet_hogy_ki_vagy_mi_vagyok_alkohol_nelkul","timestamp":"2019. január. 11. 10:21","title":"„Kiderülhet, hogy ki vagyok alkohol nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc73057-1a16-46c6-b125-164bbb66d56a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megálló teteje belefúródott a busz emeletének az elejébe.","shortLead":"A megálló teteje belefúródott a busz emeletének az elejébe.","id":"20190112_Belehajtott_a_megalloba_egy_emeletes_busz_Ottawaban_legalabb_negy_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc73057-1a16-46c6-b125-164bbb66d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d2d3-9ace-42c7-93a5-d8d654ea38cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Belehajtott_a_megalloba_egy_emeletes_busz_Ottawaban_legalabb_negy_halott","timestamp":"2019. január. 12. 08:22","title":"Belehajtott a megállóba egy emeletes busz Ottawában, legalább négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4b4c7-a682-4154-8a39-36f2acf8cfeb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Új eredetmese készül sok százmillióért, egy százfős monstre állami intézményben, amely a szittyahívők kedvében járva a keleti külkapcsolatokat is egyengetheti.","shortLead":"Új eredetmese készül sok százmillióért, egy százfős monstre állami intézményben, amely a szittyahívők kedvében járva...","id":"201902__magyarsagkutato_intezet__alternativ_ostortenet__kasler_hobortja__mik_vogy_muk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b4b4c7-a682-4154-8a39-36f2acf8cfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748059df-c150-489a-866d-0a21eb07a694","keywords":null,"link":"/itthon/201902__magyarsagkutato_intezet__alternativ_ostortenet__kasler_hobortja__mik_vogy_muk","timestamp":"2019. január. 12. 07:00","title":"Új magyar eredetmese készül százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]