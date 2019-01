Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","id":"20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa44444-ca93-468e-afa6-d9e92b33c40d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 13. 16:55","title":"Íme a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt folytat nyomozást a 42 éves budapesti Horváth Csaba ellen.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt folytat nyomozást a 42 éves...","id":"20190112_Engedely_nelkuli_lofegyvertartot_keres_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0e855-edd7-4046-9b2d-0ce89c651266","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Engedely_nelkuli_lofegyvertartot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 12. 08:48","title":"Engedély nélküli lőfegyvertartót keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","shortLead":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","id":"20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b814f518-0006-4ba1-89d0-4d4880093db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Robbanás volt a párizsi Operaház közelében, két tűzoltó meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával később újra megnyílt.","shortLead":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával...","id":"20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265cd07-634c-4231-9461-0db292ae0886","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","timestamp":"2019. január. 13. 18:45","title":"Kiürítették délután a soroksári Ikeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állították a pártról, hogy Czeglédy Csaba pénzelte, de ez nem igaz.","shortLead":"Azt állították a pártról, hogy Czeglédy Csaba pénzelte, de ez nem igaz.","id":"20190112_Ujabb_birosagi_vegzes_ezuttal_a_TV2_allitott_valotlansagokat_a_Jobbikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f3ca40-01da-4779-8463-731ffa46e6df","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Ujabb_birosagi_vegzes_ezuttal_a_TV2_allitott_valotlansagokat_a_Jobbikrol","timestamp":"2019. január. 12. 11:08","title":"Újabb bírósági végzés, ezúttal a TV2 állított valótlanságokat a Jobbikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai informatikai és mobil-távközlési óriás dolgozóját Lengyelországban vették őrizetbe.","shortLead":"A kínai informatikai és mobil-távközlési óriás dolgozóját Lengyelországban vették őrizetbe.","id":"20190112_Kirugtak_a_kemkedessel_vadolt_Huaweialkalmazottat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f68a76-2370-47a3-9169-ca2dc2b57c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Kirugtak_a_kemkedessel_vadolt_Huaweialkalmazottat","timestamp":"2019. január. 12. 15:12","title":"Kirúgták a kémkedéssel vádolt Huawei-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német kormánypárt, a konzervatív CDU vezetője. Az AKK-ként is ismert politikus decemberben vette át a pártelnöki tisztséget Angela Merkel kancellártól, s mostani bejelentése azt jelenti, hogy a CDU szakít a Merkel által folytatott politikával.","shortLead":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német...","id":"20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e49197-8d9b-4e04-a3c7-5979bc1d3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","timestamp":"2019. január. 13. 14:36","title":"Merkel pártja szakít Merkel bevándorlás-politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]