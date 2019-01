Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény ellen és a szakszervezeti követelések teljesítéséért. Ezzel egy időben megmozdulásokat szerveznek az ottani magyarok több nyugat-európai városban is.","shortLead":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény...","id":"20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccdca12-a822-4c72-9051-6be247ceb712","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","timestamp":"2019. január. 15. 12:24","title":"Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves nő kedden kora délután tűnt el. ","shortLead":"A 20 éves nő kedden kora délután tűnt el. ","id":"20190115_Eltunt_egy_fiatal_no_a_VI_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41b0bb8-ab84-4298-986b-5baa17825d98","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Eltunt_egy_fiatal_no_a_VI_keruletben","timestamp":"2019. január. 15. 17:30","title":"Eltűnt egy fiatal nő a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák szerint Bayer belenézhetne a tükörbe, és bevallhatná magának, hogy ő rendszeresen ugyanúgy beszél, mint amit most felró neki. Semmit nem bánt meg, a környezetéből pedig pozitív visszajelzéseket kap.","shortLead":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák...","id":"20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12663f3-90de-4042-b7ef-8e7e341b153e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","timestamp":"2019. január. 15. 11:57","title":"Visszaüzent Bayernek a megtámadott 18 éves: „Nézzen a tükörbe!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család maga kérte fel a volt bírót a védelemre.","shortLead":"A család maga kérte fel a volt bírót a védelemre.","id":"20190115_Olyan_ugyved_vedte_a_birosag_elott_a_drogbanda_tagjait_aki_nehany_eve_birokent_bortonre_itelte_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47c935-fdb2-48f9-92b3-7389350f3a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Olyan_ugyved_vedte_a_birosag_elott_a_drogbanda_tagjait_aki_nehany_eve_birokent_bortonre_itelte_oket","timestamp":"2019. január. 15. 19:12","title":"Olyan ügyvéd védte a bíróság előtt a drogbanda tagjait, aki néhány éve bíróként börtönre ítélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec936f7c-0585-43ea-a904-8ed93b698fb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török hatóságok szerint a 2016-os puccsban vett részt, de a sportoló szerint a vádak nevetségesek. Erdogant viszont korábban diktátornak nevezte.","shortLead":"A török hatóságok szerint a 2016-os puccsban vett részt, de a sportoló szerint a vádak nevetségesek. Erdogant viszont...","id":"20190116_Nemzetkozi_elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_torok_NBAjatekos_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec936f7c-0585-43ea-a904-8ed93b698fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7c4d4-32db-4889-bd73-c52345775617","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nemzetkozi_elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_torok_NBAjatekos_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 20:53","title":"Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki egy török NBA-játékos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági indítványt Theresa May konzervatív kormányfő. Bemutatjuk a nőt, aki a sokadik akadályt veszi úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.","shortLead":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági...","id":"20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cb2143-f54a-4329-b35c-587149a12396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:36","title":"Theresa May: a nagy túlélő párducmintás cipőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folytatódik tovább a csehek szabadidő-autó offenzívája.","shortLead":"Folytatódik tovább a csehek szabadidő-autó offenzívája.","id":"20190116_skoda_suv_2019_genfi_autoszalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f28f13f-39ff-4266-946b-7d6936f9a39a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_skoda_suv_2019_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. január. 16. 10:22","title":"Jön a Skoda Fabia SUV változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért bent aludtak.","shortLead":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért...","id":"20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7fd37d-5436-4d98-8fdf-72f81da6f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","timestamp":"2019. január. 15. 06:53","title":"Bent aludt az MTVA-ban Szél és Hadházy, a tévések rájuk állították a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]