[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","shortLead":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","id":"20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb5d73-bafc-4180-8482-575d9c84d1a9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 15. 10:23","title":"Ezt a versenyt is a kínaiak nyerték: kihajtottak az első magok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"A leváltott Paks-ügyi államtitkár, Aszódi Attila megúszhatja, hogy bűnbakot csináljanak belőle az erőműbővítés csúszása miatt.","shortLead":"A leváltott Paks-ügyi államtitkár, Aszódi Attila megúszhatja, hogy bűnbakot csináljanak belőle az erőműbővítés csúszása...","id":"20190116_aszodi_attila_menesztese_suli_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc6684b-2925-4797-a35a-673f97de2593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_aszodi_attila_menesztese_suli_janos","timestamp":"2019. január. 16. 17:00","title":"Elkötelezetten szolgálta a paksi bővítést, aztán egyszer csak kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint jogszerűtlen volt, hogy Hadházyék felvételt készítettek, de hogyha rendőrökről is lehet fotót készíteni a beleegyezésük nélkül, akkor biztonságiakról miért ne lehetne, pláne, ha bántalmazták a politikusokat, amivel szemben az önvédelem is jogszerű, vetik fel.","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint jogszerűtlen volt, hogy Hadházyék felvételt készítettek, de hogyha rendőrökről is...","id":"20190115_Tobbszorosen_cafolta_Peterfalvit_a_Helsinki_Bizottsag_az_MTVA_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a82be39-a137-4386-b5b5-b3a034bdb98b","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tobbszorosen_cafolta_Peterfalvit_a_Helsinki_Bizottsag_az_MTVA_ugyeben","timestamp":"2019. január. 15. 11:21","title":"Többszörösen cáfolta Péterfalvit a Helsinki Bizottság az MTVA ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel. A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés.","shortLead":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel...","id":"20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b4052-6d1f-4bff-b65c-53c82050f723","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","timestamp":"2019. január. 15. 12:03","title":"Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlott le ma este a brit parlamentben. A végeredmény megjósolható volt, a következmények annál kevésbé. A tét: milyen körülmények között zajlik le a Brexit, megtörténik-e, és ha igen, ki vezényli le.","shortLead":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlott le ma este a brit parlamentben. A végeredmény...","id":"20190115_brexit_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d6170-00ab-4565-b8e0-6b7a624708c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_brexit_szavazas","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","shortLead":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","id":"20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051dfa9-04ca-4b54-bcf6-508b72bf1179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","timestamp":"2019. január. 16. 16:03","title":"Ez az egér egy komplett számítógép, még monitor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]