[{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","shortLead":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","id":"20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430aac8-4583-499a-a166-cccb3be7bcfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","timestamp":"2019. január. 17. 15:14","title":"128 millió forintért vásárolt festményt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, sokan mégis arról panaszkodtak, hogy csak hétfőn érkezett meg a pénzük. A bankok állítják, ott voltak a számlán az összegek, csak az értesítő sms-ek nem mentek ki.","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, sokan mégis arról panaszkodtak, hogy csak hétfőn...","id":"20190116_Ott_volt_a_nyugdij_penteken_a_szamlan__csak_nem_szoltak_a_nyugdijasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b63b2ef-c031-40bc-8059-130d1430df04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Ott_volt_a_nyugdij_penteken_a_szamlan__csak_nem_szoltak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. január. 16. 09:12","title":"Ott volt a nyugdíj pénteken a számlán – csak nem szóltak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427aa44-1513-49ac-8db9-bc26ef11bbcf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Igy_vagtattak_at_lovakkal_a_lobogo_maglyan_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8427aa44-1513-49ac-8db9-bc26ef11bbcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ece4fb-1aae-48a5-968c-7dcab86b982d","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Igy_vagtattak_at_lovakkal_a_lobogo_maglyan_fotok","timestamp":"2019. január. 17. 09:31","title":"Így vágtattak át lovakkal a lobogó máglyán (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","shortLead":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","id":"20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca83b96d-07cc-40cb-a3a7-9266b4159492","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","timestamp":"2019. január. 17. 14:24","title":"Megkezdte az előkészületeket a tőzsdei kibocsátásra az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi pontjára is, és – mint mondja – még csak most kezd az expedíciózásba úgy igazán belemelegedni. Az Antarktiszról néhány napja hazajött kalandorral a déli-sarki túra legélvezhetőbb részeiről, az embert próbáló kihívásairól és arról is beszélgettünk, hogy a nemzetközi elismerésért még a mostani teljesítményénél is nagyobbat kellene dobnia.","shortLead":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi...","id":"20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a896d9-48de-4cea-a3a0-fe9cfe0484ad","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","timestamp":"2019. január. 17. 10:50","title":"Rakonczay Gábor: Extrém helyzetekben az egyetlen veszélyforrás maga az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bed21-6854-4606-95a5-b4196ed7daa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai ügynökségnek nem tetszik, hogy a Red Dead Redemption 2 kiadója a megkérdezésük nélkül használta fel a cég nevét. ","shortLead":"Egy amerikai ügynökségnek nem tetszik, hogy a Red Dead Redemption 2 kiadója a megkérdezésük nélkül használta fel a cég...","id":"20190116_pinkertons_take_two_red_dead_redemption_2_jogi_csata_pereskedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bed21-6854-4606-95a5-b4196ed7daa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3470585-0d12-48d7-a505-15003f791e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_pinkertons_take_two_red_dead_redemption_2_jogi_csata_pereskedes","timestamp":"2019. január. 16. 15:03","title":"Nagyon furcsa jogi csata kezd kibontakozni a GTA alkotóinak új játéka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett elkezdte élőzni a találkozót, de öt percen belül be kellett azt fejeznie. A tárgyalás néhány percen belül véget is ért.","shortLead":"Szél Bernadett elkezdte élőzni a találkozót, de öt percen belül be kellett azt fejeznie. A tárgyalás néhány percen...","id":"20190116_A_kozmedia_kommunikacios_igazgatoja_lement_Hadhazyekhoz_majd_letiltotta_a_kep_es_hangfelvetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6611274-5fe2-43fb-8792-da681ce04563","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_A_kozmedia_kommunikacios_igazgatoja_lement_Hadhazyekhoz_majd_letiltotta_a_kep_es_hangfelvetelt","timestamp":"2019. január. 16. 13:12","title":"A közmédia kommunikációs igazgatója pár percre lement Hadházyékhoz, majd letiltotta a kép- és hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben, nem sokkal a gyilkosság után fogták el őket.","shortLead":"Szeptemberben, nem sokkal a gyilkosság után fogták el őket.","id":"20190117_Letartoztatasban_maradnak_a_badacsonyi_boraszgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ac2f89-6c36-4a6a-aed5-8fe736786b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Letartoztatasban_maradnak_a_badacsonyi_boraszgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2019. január. 17. 10:21","title":"Letartóztatásban maradnak a badacsonyi borászgyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]