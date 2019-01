Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","shortLead":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","id":"20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3e7de7-dff9-40df-8c9d-f69472b72b5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","timestamp":"2019. január. 18. 08:44","title":"Ausztráliában bezzeg olvad az aszfalt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","shortLead":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","id":"20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa05d6e-28f1-4851-b9e7-11027b77c949","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","timestamp":"2019. január. 18. 10:01","title":"Brutális sor áll a Corvin Mozi előtt, mindenki széket akar venni – fotó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Először Babos Tímea nyert a női párosban, majd pedig Babos és Fucsovics Márton vegyes párosban az esélyesebbnek tartott kínai-ausztrál kettős ellen győztek, sikerült a 16 közé kerülés. ","shortLead":"Először Babos Tímea nyert a női párosban, majd pedig Babos és Fucsovics Márton vegyes párosban az esélyesebbnek tartott...","id":"20190119_AusOpen_Babos_es_Fucsovics_bejutottak_a_vegyes_paros_masodik_fordulojaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632e312-9f1f-46b4-9ed4-01870211b8fc","keywords":null,"link":"/sport/20190119_AusOpen_Babos_es_Fucsovics_bejutottak_a_vegyes_paros_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. január. 19. 09:50","title":"AusOpen: Babos és Fucsovics bejutott a vegyes páros második fordulójába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondott a Svéd Akadémia tagságáról a költő Katarina Frostenson, aki miatt 2018-ban nem volt irodalmi Nobel-díjas.","shortLead":"Lemondott a Svéd Akadémia tagságáról a költő Katarina Frostenson, aki miatt 2018-ban nem volt irodalmi Nobel-díjas.","id":"20190118_Szivarogtatott_a_Nobeldijasokrol_most_lemondott_de_igy_is_egy_rakas_penzt_kap_az_akademiatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2679491-13ab-478d-a8ec-7f138af80904","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Szivarogtatott_a_Nobeldijasokrol_most_lemondott_de_igy_is_egy_rakas_penzt_kap_az_akademiatol","timestamp":"2019. január. 18. 16:40","title":"Szivárogtatott a Nobel-díjasokról, lemondott, de így is egy rakás pénzt kap az akadémiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MasterCard blogbejegyzése alapján kötelezte volna a próbaidőszakot kínáló szolgáltatókat arra, hogy az ingyenes időszak végéhez közeledve tájékoztassák az előfizetőt az első havidíj közelgő levonásáról. Most úgy tűnik, nem egészen így értették.","shortLead":"A MasterCard blogbejegyzése alapján kötelezte volna a próbaidőszakot kínáló szolgáltatókat arra, hogy az ingyenes...","id":"20190118_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46d6eda-ad3c-41a5-a047-af356c44e597","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","timestamp":"2019. január. 18. 08:03","title":"Hát, ez szomorú: a MasterCard mégsem úgy vezeti be az álomfunkciót, ahogy elsőre tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693a89-1229-4468-97de-8e08aacfa6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Marabu Féknyúz: Bocsánat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás, figyelmeztető. Jelentős béremelésért és szabad hétvégéért megy az osztályharc.","shortLead":"Kétórás, figyelmeztető. Jelentős béremelésért és szabad hétvégéért megy az osztályharc.","id":"20190118_Megkezdodott_a_sztrajk_az_Audiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cab382-cea4-446e-950d-bc0860753a72","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Megkezdodott_a_sztrajk_az_Audiban","timestamp":"2019. január. 18. 09:09","title":"Megkezdődött a sztrájk az Audiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]