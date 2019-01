Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrekkel több lehet a szüleiktől elszakított gyerekek száma. ","shortLead":"Ezrekkel több lehet a szüleiktől elszakított gyerekek száma. ","id":"20190118_Tobb_gyereket_szakithattak_el_a_csaladjuktol_Amerikaban_mint_eddig_mondtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57432e3b-5d8a-4418-ac2f-5dda6019cf45","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Tobb_gyereket_szakithattak_el_a_csaladjuktol_Amerikaban_mint_eddig_mondtak","timestamp":"2019. január. 18. 22:05","title":"Több gyereket szakíthattak el a családjuktól Amerikában, mint eddig mondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418b968d-42fa-4ced-8155-0d98932d3bdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok ellenőrzött robbantással fogják előidézni a lavinát, hogy a hegyoldalban lerakódott hóréteg ne veszélyeztesse az autóforgalmat.","shortLead":"A hatóságok ellenőrzött robbantással fogják előidézni a lavinát, hogy a hegyoldalban lerakódott hóréteg ne...","id":"20190118_Lavinaveszely_miatt_lezartak_a_75os_fout_egy_szakaszat_Erdelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418b968d-42fa-4ced-8155-0d98932d3bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7337ae1-f4f1-40e3-9d0e-3fd64cbe45ec","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Lavinaveszely_miatt_lezartak_a_75os_fout_egy_szakaszat_Erdelyben","timestamp":"2019. január. 18. 21:05","title":"Lavinaveszély miatt lezártak a 75-ös főút egy szakaszát Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ee7da-7774-4096-ad9a-87ae0fc19cda","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Ha meg is nyeri az ausztriai Esterházy Magánalapítvány a magyar állam ellen indított pert, nem kívánja külföldre vinni a kincseket.","shortLead":"Ha meg is nyeri az ausztriai Esterházy Magánalapítvány a magyar állam ellen indított pert, nem kívánja külföldre vinni...","id":"20190119_Magyarorszagon_maradnak_az_Esterhazykincsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41ee7da-7774-4096-ad9a-87ae0fc19cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff92d906-bed8-4b74-8e7e-334c3e75abbd","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Magyarorszagon_maradnak_az_Esterhazykincsek","timestamp":"2019. január. 19. 15:15","title":"Magyarországon maradnak az Esterházy-kincsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20190119_Ez_az_ot_szam_1944_millio_forintot_erhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af7452-68bc-49db-a80a-4eac9ea90c9a","keywords":null,"link":"/elet/20190119_Ez_az_ot_szam_1944_millio_forintot_erhet","timestamp":"2019. január. 19. 19:29","title":"Ez az öt szám 1944 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","shortLead":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","id":"20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074eb85-2ba9-4f4f-a5fd-e90dccc086c4","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","timestamp":"2019. január. 20. 08:20","title":"Két nappal autóbalesete után már biztonsági öv nélkül vezetett az angol királynő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d387e3-9a58-43c1-96c6-54f76f721127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és a gyógyszereket közvetlenül a rákos sejtekbe irányítják.","shortLead":"A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és...","id":"201901120_agytumor_glioblastoma_nanoreszecskek_cimus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d387e3-9a58-43c1-96c6-54f76f721127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a39249-abbf-4bcf-9d85-e3897db722c4","keywords":null,"link":"/tudomany/201901120_agytumor_glioblastoma_nanoreszecskek_cimus","timestamp":"2019. január. 20. 08:03","title":"Nanorészecskékkel támadtak az agytumorra spanyol tudósok, és úgy néz ki, hogy eredményesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc52c592-d852-45c5-9897-b760068da485","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő hetekben ismét megjelenhetnek a vásárlók a magyar almapiacon. A kereslet élénkülését részben a tőlünk északabbra fekvő országokban tapasztalt hóhelyzetnek köszönhetik a termelők, a Lengyelországba készülő felvásárlók ugyanis sok esetben inkább tőlünk viszik el a gyümölcsöt. ","shortLead":"A következő hetekben ismét megjelenhetnek a vásárlók a magyar almapiacon. A kereslet élénkülését részben a tőlünk...","id":"20190120_A_lengyelorszagi_havazas_segithet_a_vergodo_magyar_almatermelokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc52c592-d852-45c5-9897-b760068da485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfeb040-0dae-4aa6-8ed4-ff16121078d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_A_lengyelorszagi_havazas_segithet_a_vergodo_magyar_almatermelokon","timestamp":"2019. január. 20. 11:14","title":"A lengyelországi havazás segíthet a vergődő magyar almatermelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszter is bekerült a bizottságba egy új kormányrendelettel. ","shortLead":"A miniszter is bekerült a bizottságba egy új kormányrendelettel. ","id":"20190118_Palkovics_is_donteni_fog_a_Szechenyi_es_Kossuthdijakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd175b0-ad6d-4aec-8f67-55c68c94862a","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Palkovics_is_donteni_fog_a_Szechenyi_es_Kossuthdijakrol","timestamp":"2019. január. 18. 21:47","title":"Palkovics is dönteni fog a Széchenyi- és Kossuth-díjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]