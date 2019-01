Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az e heti HVG részletes cikkben szemlézi Craig Unger amerikai újságíró könyvét, amely az orosz és amerikai elnök maffiás kapcsolatait igyekszik feltárni. A necces nevek között felbukkan több magyar érdekeltségű is.","shortLead":"Az e heti HVG részletes cikkben szemlézi Craig Unger amerikai újságíró könyvét, amely az orosz és amerikai elnök...","id":"20190123_Amerikai_sikerkonyv_ir_Putyin_Trump_es_Orban_orosz_maffias_kapcsolatairol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c453442-a408-4f80-9443-a0f11231a258","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Amerikai_sikerkonyv_ir_Putyin_Trump_es_Orban_orosz_maffias_kapcsolatairol","timestamp":"2019. január. 23. 14:53","title":"Orbán is felbukkan a Putyin és Trump orosz maffiás kapcsolatairól szóló könyvben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell attól tartani, hogy az állami szervek az érintettek beleegyezése nélkül hozzáférnek érzékeny információkhoz.","shortLead":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell...","id":"20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e930e51-0a49-49da-ba1c-4a4d51a9802e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","timestamp":"2019. január. 23. 09:26","title":"Magyar Turisztikai Ügynökség: Szó sincs a nyaralók megfigyeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c340f80e-9723-472e-9046-7d3489860d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyobb, erősebb, okosabb. A GMC így jellemzi legújabb modelljét, melynek fizimiskáját nem szívesen látnánk viszont a visszapillantó tükrökben. ","shortLead":"Nagyobb, erősebb, okosabb. A GMC így jellemzi legújabb modelljét, melynek fizimiskáját nem szívesen látnánk viszont...","id":"20190124_felelmetes_hutoracs_es_hegyomlasnyi_nyomatek_itt_a_legujabb_amerikai_monstrum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c340f80e-9723-472e-9046-7d3489860d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9ad141-3106-495d-a824-9e0834c8ee77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_felelmetes_hutoracs_es_hegyomlasnyi_nyomatek_itt_a_legujabb_amerikai_monstrum","timestamp":"2019. január. 24. 17:21","title":"Félelmetes hűtőrács és hegyomlásnyi nyomaték: itt a legújabb amerikai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút szült. ","shortLead":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút...","id":"20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bccaa-2e64-4cd6-8b29-2a4f1144bff4","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","timestamp":"2019. január. 23. 18:10","title":"Elfogták az ápolót, aki teherbe ejtett egy 10 éve öntudatlanul fekvő beteget Phoenixben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve, hogy abban nincs egyetértés, hogy a használata mennyire jogszerű.","shortLead":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve...","id":"20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96081e04-5cb4-4af8-b978-f68f9a541d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","timestamp":"2019. január. 24. 12:50","title":"TASZ: Nem egyértelmű a füstgyertyák használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee51312-314c-489b-811e-820e9063bf1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy új-zélandi tudós úgy véli. Szerinte a hadvezér halálát bénulást okozó idegrendszeri betegség okozta. ","shortLead":"Legalábbis egy új-zélandi tudós úgy véli. Szerinte a hadvezér halálát bénulást okozó idegrendszeri betegség okozta. ","id":"20190124_Megfejthettek_Nagy_Sandor_halalanak_2300_eves_rejtelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee51312-314c-489b-811e-820e9063bf1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024c1ee6-d8f1-4654-8154-dafd91ce533d","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Megfejthettek_Nagy_Sandor_halalanak_2300_eves_rejtelyet","timestamp":"2019. január. 24. 14:28","title":"Megfejthették Nagy Sándor halálának 2300 éves rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális az esélye, hogy életben van. ","shortLead":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális...","id":"20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b09c65-75e7-4eea-adec-6330d8784e65","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","timestamp":"2019. január. 24. 18:34","title":"Nem keresik tovább a repülővel eltűnt Premier League-játékost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","shortLead":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","id":"20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98f1c9-b950-49f4-b735-7718b6f7387d","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","timestamp":"2019. január. 24. 11:08","title":"Lanyhult a magyarok vásárlási kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]