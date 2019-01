Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős változást tapasztaltak a szervezet hozzáállásában a Jobbik 2017-es vizsgálatától kezdve. Holman Magdolna a pártpolitikai szerepet visszautasítja. Interjú Állami Számvevőszék főtitkárával.","shortLead":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős...","id":"20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c375fc58-6cd0-4ba1-bd36-2c2944eb36e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","timestamp":"2019. január. 24. 06:30","title":"\"Alapvető szabályokat nem tartottak be\" - A Jobbik vegzálásáról és a Momentum büntetéséről kérdeztük az ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérülésről nincs hír.","shortLead":"Sérülésről nincs hír.","id":"20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eba8c5-35a2-4839-922a-7450a3e75d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","timestamp":"2019. január. 25. 10:31","title":"Négyes karambol az M3-ason, Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.","shortLead":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is...","id":"20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab31bfd-b553-4aa6-8f64-8b3980723b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 24. 18:48","title":"Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c3df2a-4f14-4933-a7df-e1d4d112d931","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már megvan az argentin játékos utóda a Milannál.","shortLead":"Már megvan az argentin játékos utóda a Milannál.","id":"20190124_gonzalo_higuain_juventus_chelsea_milan_krzysztof_piatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c3df2a-4f14-4933-a7df-e1d4d112d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1681380f-f5a1-4d5f-9f7d-6a18b4ace2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190124_gonzalo_higuain_juventus_chelsea_milan_krzysztof_piatek","timestamp":"2019. január. 24. 12:21","title":"Bemutatta Higuaínt a Chelsea – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1fdb53-978b-4101-8b6a-6efd30a13e3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél menőbb ráhangoló videó már nem lesz.","shortLead":"Ennél menőbb ráhangoló videó már nem lesz.","id":"20190125_A_nagy_Lebowski_teaser_talan_csak_egy_Super_Bowlreklam_de_igy_is_imadjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd1fdb53-978b-4101-8b6a-6efd30a13e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f997e8-c5ec-4eb1-a4a1-166a5b5020e4","keywords":null,"link":"/elet/20190125_A_nagy_Lebowski_teaser_talan_csak_egy_Super_Bowlreklam_de_igy_is_imadjuk","timestamp":"2019. január. 25. 10:27","title":"A nagy Lebowski teasere talán csak egy Super Bowl-reklám, de így is imádjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa2d3b-9512-4b36-a0f3-5d48c1d6955a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint lasszóval kell fogni a jelentkezőket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát.","shortLead":"A szakszervezet szerint lasszóval kell fogni a jelentkezőket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát.","id":"20190123_Annyira_keves_a_penz_hogy_alig_akarnak_tuzoltonak_menni_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daaa2d3b-9512-4b36-a0f3-5d48c1d6955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e600b39-59cd-4b99-bd58-142d52234ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Annyira_keves_a_penz_hogy_alig_akarnak_tuzoltonak_menni_az_emberek","timestamp":"2019. január. 23. 16:24","title":"Annyira kevés a pénz, hogy alig akarnak tűzoltónak menni az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik legismertebb amerikai napilap.","shortLead":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik...","id":"20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b30dd3-2971-4789-83cd-7c90d4e16e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Nagy változás jöhet 2020-tól az iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút szült. ","shortLead":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút...","id":"20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bccaa-2e64-4cd6-8b29-2a4f1144bff4","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","timestamp":"2019. január. 23. 18:10","title":"Elfogták az ápolót, aki teherbe ejtett egy 10 éve öntudatlanul fekvő beteget Phoenixben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]