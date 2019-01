Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is cselekvésre szólítja fel. ","shortLead":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is...","id":"20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec38fc4-ba07-499f-9ccb-145c6bf0bc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","timestamp":"2019. január. 25. 21:44","title":"Az amerikai szenátussal ítéltetnék el az Orbán-kormányt demokrata szenátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan segélykiáltást, amely az úr jajszavát visszhangozta: Istenem, miért hagytál el engem?\" - jelentette ki a katolikus egyházfő a papok, szerzetesnővérek és hívők részvételével tartott ceremónián.","shortLead":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan...","id":"20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9388a-b1f5-4e93-be2a-82cad28b9161","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","timestamp":"2019. január. 26. 19:25","title":"„Megbénították a katolikus egyházat a zaklatási botrányok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","shortLead":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","id":"20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b4864-3b9f-4578-90eb-832a8f1f4971","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","timestamp":"2019. január. 27. 16:27","title":"Kézi-vb: Franciaország izgalmas meccsen bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének elkerülésének kérdését, véli Simon Coveney.","shortLead":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének...","id":"20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f37791-3b05-4295-b8b7-7e067c3f2dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","timestamp":"2019. január. 27. 17:06","title":"Az ír miniszterelnök-helyettes is támogatná a Brexit-határidő kitolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","shortLead":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","id":"20190127_januari_teli_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2750-abee-48f8-b9ff-d89ec9f19b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_januari_teli_idojaras_omsz","timestamp":"2019. január. 27. 08:18","title":"Nem tartogat meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érdekképviselet szerint külföldön sokkal magasabbak a bérek a Volkswagen-csoporthoz tartozó autómárkák gyáraiban, van, ahol 3,6-szor annyit kapnak a dolgozók.","shortLead":"Az érdekképviselet szerint külföldön sokkal magasabbak a bérek a Volkswagen-csoporthoz tartozó autómárkák gyáraiban...","id":"20190127_audi_hungaria_szakszervezet_sztrajk_berkulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f25769-a63b-433c-bc36-c0e866176061","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_audi_hungaria_szakszervezet_sztrajk_berkulonbseg","timestamp":"2019. január. 27. 09:10","title":"Máshol jóval többet keresnek a magyar audisoknál VW-gyárak dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]