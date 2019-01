Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600644d0-9635-4d31-a8dd-fdc1d9386cec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"EP-választási programját bemutató és évértékelő budapesti rendezvényt tartott Toroczkai László mozgalma.","shortLead":"EP-választási programját bemutató és évértékelő budapesti rendezvényt tartott Toroczkai László mozgalma.","id":"20190126_laszlo_a_viking_toroczkai_az_eszaki_civilizaciot_vedi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600644d0-9635-4d31-a8dd-fdc1d9386cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c435f16-aa51-4ab0-8536-c104df5d1f68","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_laszlo_a_viking_toroczkai_az_eszaki_civilizaciot_vedi","timestamp":"2019. január. 26. 17:55","title":"László, a viking. Toroczkai az „északi civilizációt” védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","shortLead":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","id":"20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842689f-015f-4aa2-8fec-ed0cb2c835eb","keywords":null,"link":"/elet/20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","timestamp":"2019. január. 26. 10:11","title":"A Queen egyik örökzöldjére tomboló apácáknál nincs jobb videó ma a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","shortLead":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","id":"20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47087660-7724-4302-aacc-177dd9e72e16","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","timestamp":"2019. január. 26. 19:46","title":"Elhagyhatják a külföldi erők Afganisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","shortLead":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","id":"20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363dac8-11ab-44d0-a45b-7d6a65651c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. január. 27. 12:32","title":"Most már biztos: 2038-tól egyetlen szénerőműve sem lesz Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424470c-250d-481c-addb-12201d513387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen odacsapott Lamborghini Urus, amely egy roncsautós oldalon tűnt fel.","shortLead":"Az erősen odacsapott Lamborghini Urus, amely egy roncsautós oldalon tűnt fel.","id":"20190127_lamborghini_urus_roncs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3424470c-250d-481c-addb-12201d513387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b892cbbd-bd91-4f4e-81f8-32cfa910114c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_lamborghini_urus_roncs","timestamp":"2019. január. 27. 12:34","title":"Megjelentek a használtpiacon az első romosra tört Lamborghini Urusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7c0a41-136b-458e-baff-ec22eaa7990b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi tolvaj a szertartásra érkező gyászolók autói közül kettőt is feltört. A rendőrök elfogták a 33 éves férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi tolvaj a szertartásra érkező gyászolók autói közül kettőt is feltört. A rendőrök elfogták a 33 éves...","id":"20190126_temetes_gyasszertartas_gyor_feltort_auto_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7c0a41-136b-458e-baff-ec22eaa7990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ceadd5-f31d-4ac0-9aa2-88abb0a220eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_temetes_gyasszertartas_gyor_feltort_auto_tolvaj","timestamp":"2019. január. 26. 09:47","title":"Temetés közben törte fel a gyászolók kocsiját egy tolvaj Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Messze van ez a Nacsa Lőrinc-rekordtól.","shortLead":"Messze van ez a Nacsa Lőrinc-rekordtól.","id":"20190126_Deutsch_Tamas_mai_sajtotajekoztatojanak_osszefoglalojaban_csupan_hatszor_fordul_elo_Soros_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb92b6a-db7e-49ec-8eed-1efa3ff87140","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Deutsch_Tamas_mai_sajtotajekoztatojanak_osszefoglalojaban_csupan_hatszor_fordul_elo_Soros_neve","timestamp":"2019. január. 26. 17:18","title":"Deutsch Tamás mai sajtótájékoztatójának összefoglalójában csupán hatszor fordul elő Soros neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Cassini űrszondájáról érkező adatok segítségével sikerült pontosan meghatározni a Szaturnusz egy napját: 10 órán 33 percen és 38 másodpercen át tart. A választ a Szaturnusz gyűrűi rejtették.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Cassini űrszondájáról érkező adatok segítségével sikerült pontosan meghatározni...","id":"20190126_szaturnusz_egy_nap_hossza_nasa_cassini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3c6ee1-a8d3-4acc-94d3-72baa012cd04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_szaturnusz_egy_nap_hossza_nasa_cassini","timestamp":"2019. január. 26. 08:03","title":"24 óra helyett 10 óra alatt megy le egy nap a Szaturnuszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]