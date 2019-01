Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","shortLead":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","id":"20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ed59b4-d9f4-461b-808e-431edb0e5b92","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","timestamp":"2019. január. 30. 09:08","title":"New York egyik legnevesebb színházában mutatkozik be a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi történik, ha két nagyformátumú alkotó útjai keresztezik egymást? Ascher Tamás megrendezte első bábdarabját a Budapest Bábszínházban, és mindjárt a fantasy kortárs mestere, Neil Gaiman regényéhez nyúlt.","shortLead":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi...","id":"20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13db9f7f-1594-498f-bd5f-b7c3ec5df435","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","timestamp":"2019. január. 30. 17:17","title":"Ascher Tamás a horrorral kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni.","shortLead":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán...","id":"20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adebfef2-3371-4ec7-8e68-4babda6aaaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","timestamp":"2019. január. 31. 06:30","title":"Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57362cd-a77e-4aaf-9e9a-10e8668b18de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy megkezdi az iparág első 1 TB-os memóriachipjének tömeggyártását. Ez nagy változásokat hozhat az okostelefonok világába.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy megkezdi az iparág első 1 TB-os memóriachipjének tömeggyártását. Ez nagy változásokat...","id":"20190130_samsung_1_tb_memoria_tarhely_chip_eufs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57362cd-a77e-4aaf-9e9a-10e8668b18de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733b229-41e2-495a-8c16-ccf6fee0fc17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_samsung_1_tb_memoria_tarhely_chip_eufs","timestamp":"2019. január. 30. 20:03","title":"Samsung-bejelentés: nagyobb tárhely lesz az okostelefonokban, mint most egy prémium notebookban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","id":"20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a188483-b906-4a37-a1ae-7ce0124bde6b","keywords":null,"link":"/sport/20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","timestamp":"2019. január. 31. 11:41","title":"Shane Tusup visszatért Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig – derítette ki a HVG.","shortLead":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig –...","id":"20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddb6cf-45f8-48c8-b7cf-9a5171788b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","timestamp":"2019. január. 30. 13:01","title":"250 millióba került, hogy a kormány tagjai kényelmesen üthetik el az időt repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","shortLead":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","id":"20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4d0f-ac5e-49e4-831f-38bcc27956c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 29. 19:32","title":"Kigyulladt kórházban halt meg két ember Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]