[{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két üléspárnára bukkantak, amelyek vélhetően az argentin játékost szállító repülőből származnak.","shortLead":"Két üléspárnára bukkantak, amelyek vélhetően az argentin játékost szállító repülőből származnak.","id":"20190130_emiliano_sala_eltunt_repulo_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac985341-de68-4abf-ad19-57e9c81b316b","keywords":null,"link":"/sport/20190130_emiliano_sala_eltunt_repulo_ules","timestamp":"2019. január. 30. 15:46","title":"Megtalálhatták Sala repülőgépének darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormányhivatal is vizsgálja a túlóratörvényt tiltó önkormányzati határozatokat.","shortLead":"Három kormányhivatal is vizsgálja a túlóratörvényt tiltó önkormányzati határozatokat.","id":"20190130_A_kormanyhivatalok_szerint_jogserto_lehet_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fd174-dda8-4e74-b259-b8dedc3b6df1","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhivatalok_szerint_jogserto_lehet_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","timestamp":"2019. január. 30. 09:57","title":"A kormányhivatalok szerint jogsértő lehet a túlóratörvény elleni határozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téli zimankóban jó szolgálatot tehetnek ezek a sprayk, de melyiket éri meg leginkább megvásárolni?","shortLead":"A téli zimankóban jó szolgálatot tehetnek ezek a sprayk, de melyiket éri meg leginkább megvásárolni?","id":"20190201_a_nagy_jegoldoteszt_jo_vetel_lehet_az_olcso_aldis_termek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba42f38-5ed2-4971-a649-d1ee7843e906","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_a_nagy_jegoldoteszt_jo_vetel_lehet_az_olcso_aldis_termek","timestamp":"2019. február. 01. 06:41","title":"A nagy jégoldó-teszt: jó vétel lehet az olcsó aldis termék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

","shortLead":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

","id":"20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356e7b94-e620-404e-a7fa-0e03d63777ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","timestamp":"2019. január. 31. 14:41","title":"Nagy Imre-szobor: rábólintott a szobrász a Jászai Mari térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","shortLead":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","id":"20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31c33a6-a0d3-42f0-b74a-981b34463967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","timestamp":"2019. január. 31. 10:21","title":"Nem egy, hanem rögtön két szuperritka új Ferrari jött Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért vezérigazgató szerint Hadházy videója nem minősül közérdekű közleménynek. ","shortLead":"Dobos Menyhért vezérigazgató szerint Hadházy videója nem minősül közérdekű közleménynek. ","id":"20190131_A_kozteve_nem_adja_le_Hadhazy_hirdeteset_visszamegy_szamon_kerni_a_teveszekhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4247c29c-d6b2-4a4a-bd07-bd5bf04273df","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_kozteve_nem_adja_le_Hadhazy_hirdeteset_visszamegy_szamon_kerni_a_teveszekhazba","timestamp":"2019. január. 31. 10:43","title":"A köztévé nem adja le Hadházy hirdetését, visszament számon kérni a tévészékházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember könnyebben megsérült.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült.","id":"20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da58952d-4f4d-4929-8a76-d50ad1f594cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","timestamp":"2019. január. 30. 16:39","title":"Fejtetőre állt egy autó Balatonfürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]