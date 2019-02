Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét. Igaz, ezúttal nem a számítógépeket, hanem az Xbox One-okat érinti a dolog.","shortLead":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét...","id":"20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2f1e94-4bbb-4627-94ab-b8e770b08e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","timestamp":"2019. január. 30. 21:33","title":"Leálltak az Xbox One-ok, az egész világon probléma volt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","shortLead":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","id":"20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01233693-410e-488c-ba32-ac542958b85b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","timestamp":"2019. február. 01. 06:23","title":"Olcsóbb lett a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett állatok húsát szolgálják fel.","shortLead":"Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett...","id":"20190131_Veszelyeztetett_capak_husat_szolgaltak_fel_brit_ettermekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df504546-bd11-4603-8047-0c23e4b40c9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Veszelyeztetett_capak_husat_szolgaltak_fel_brit_ettermekben","timestamp":"2019. január. 31. 18:14","title":"Veszélyeztetett cápák húsát szolgálták fel brit éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egyhetes sztrájk a győri gyárban, mert a keddi tárgyalások sem vezettek megállapodáshoz – közölte az érdekképviselet.","shortLead":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által...","id":"20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eecf2a-1eff-49d3-a20b-ac6394cb8010","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","timestamp":"2019. január. 30. 08:53","title":"Eldőlt: tovább sztrájkolnak a győri Audiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec176d4a-2532-4be8-b724-48abf7358dc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán a filmek hatására a nagyközönség sokszor egyfajta modern Robin Hoodként tekint a hackerekre, holott viszonylag ritkán fordul elő, hogy az illető az ellopott adatokért kapott pénzt szétosztja a világ éhezői között – figyelmeztet Solymos Ákos kibervédelmi szakember. Szerinte az elmúlt időszakban a magyar sajtóban is többször előfordultak olyan tudósítások, amelyek etikus hackereknek titulált személyek áldásos tevékenységéről szóltak, de sokan tévednek azzal kapcsolatban, ki is számít etikusnak ezen a területen.","shortLead":"Talán a filmek hatására a nagyközönség sokszor egyfajta modern Robin Hoodként tekint a hackerekre, holott viszonylag...","id":"20190131_magyar_telekom_tsystems_bkk_ejegyrendszer_etikus_hacker_quadron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec176d4a-2532-4be8-b724-48abf7358dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e46a3da-0f4f-4d0b-8b54-6a968b9b4239","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_telekom_tsystems_bkk_ejegyrendszer_etikus_hacker_quadron","timestamp":"2019. január. 31. 09:03","title":"Szakértő: Nem mindig etikus az etikus hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt, és azt mondta, rakétatámadás indult Amerika ellen.","shortLead":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt...","id":"20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b3b99-9610-4c52-bd6e-1fdde9b39473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","timestamp":"2019. január. 30. 13:03","title":"A szívbajt hozta egy amerikai családra a házuk biztonsági kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]