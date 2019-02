Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely a napokban küldte meg a szaktárcának azt a tervezetet, mely német minta alapján húzná ki a bajból a szektort.","shortLead":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely...","id":"20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7af32-227b-4036-b8ef-279d4db06384","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","timestamp":"2019. február. 01. 12:15","title":"Hattyúdalát énekli az építőipar, a szaktárcán múlik, hogy lehúzzák-e rá a függönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is ellopni.","shortLead":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is...","id":"20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cbed-6d5a-4bd8-9d2e-9663c5ae19c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","timestamp":"2019. február. 01. 10:19","title":"Műszerfal, pénztárgép, menetrend – a buszos banditák minden mozdíthatót elvittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trump és a demokraták vitájának az elefántfókák lettek a legnagyobb nyertesei.","shortLead":"Trump és a demokraták vitájának az elefántfókák lettek a legnagyobb nyertesei.","id":"20190131_Fokak_foglaltak_el_egy_amerikai_strandot_a_kormanyzati_leallas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2156a4a6-dfc8-4ee5-9b0b-8e504610b875","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Fokak_foglaltak_el_egy_amerikai_strandot_a_kormanyzati_leallas_alatt","timestamp":"2019. január. 31. 20:57","title":"Fókák foglaltak el egy amerikai strandot a kormányzati leállás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A való élet akcióhősei.","shortLead":"A való élet akcióhősei.","id":"20190131_autos_video_nyuzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006af56-ab76-4dcb-826b-75a645cc56d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2019. február. 01. 04:04","title":"Videó: amikor 1 másodperced van elugrani két egymásnak csapódó kamion elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","shortLead":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","id":"20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e08a37-75f0-452f-ae7a-50d31f10c8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","timestamp":"2019. január. 31. 17:58","title":"Kalapáccsal vert szét egy gyalogos egy zebrán parkoló autót Horvátországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf14eed-59be-4a5d-94df-1fa961832ed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Január elején hat autó csúszott az árokba öt percen belül Mezőberény közelében. Nem egymással ütköztek, mindegyik a szokatlan síkosságú út miatt esett árokba. ","shortLead":"Január elején hat autó csúszott az árokba öt percen belül Mezőberény közelében. Nem egymással ütköztek, mindegyik...","id":"20190202_meobereny_bekes_csuszos_balesetveszelyes_utszakasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccf14eed-59be-4a5d-94df-1fa961832ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ab6b1-2d72-4cb1-a3ee-83ab8a62144a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190202_meobereny_bekes_csuszos_balesetveszelyes_utszakasz","timestamp":"2019. február. 02. 09:05","title":"Van egy útszakasz, ahol öt perc alatt hat autós hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","shortLead":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","id":"20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebcf867-1e07-4a5e-a497-e60ff06145a5","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","timestamp":"2019. január. 31. 14:59","title":"Egy pécsi mandulafa a magyar induló az Európa Fája versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szerente lemaradni a konkurenciától az LG, ezért alig fél évvel a V40-es mobil bemutatása után jöhet a széria újabb darabja: a V50.","shortLead":"Nem szerente lemaradni a konkurenciától az LG, ezért alig fél évvel a V40-es mobil bemutatása után jöhet a széria újabb...","id":"20190131_lg_v50_okostelefon_5g_modem_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95be9f-18cc-44b5-8009-6b3d0efac0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_lg_v50_okostelefon_5g_modem_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. január. 31. 16:03","title":"Meglepetés az LG-től: februárban jön az 5G-képes mobil, a V50","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]