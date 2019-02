Már régóta baj van a magyarországi demokrácia helyzetével, a Freedom House amerikai elemző intézet öt éve minden egyes alkalommal rontott az Orbán-kormány értékelésén, s nem meglepő, hogy az idén Magyarország átcsúszott a „részben szabad országok” társaságába – írja elemzésében a The Washington Post. A lap szerint az EU is felelős a magyarországi helyzetért.

„Magyarország leminősítése szégyent hoz az EU-ra is, hiszen miközben az unió működését szabályozó egyezmények a demokrácia és a szabadság megőrzését tekintik célnak, Magyarország az első olyan EU-tagállam, amely bekerült a részben szabad országok közé” – írta a The Washington Post, amely szerint az is figyelemre méltó, hogy a közelmúltban az Európai Parlament is olyan jelentést tett közzé, amely elmarasztalja Budapestet a jogállamiság elveinek a megsértése miatt.

„Az EU ennek ellenére valószínűleg úgy fog tenni, mintha semmi rossz nem lenne Magyarországgal. Az EU aligha fog most lecsapni Orbánra, s ennek ugyanaz az oka, ami korábban is volt: a pártpolitika. A Fidesz a legerősebb parlamenti frakció, az Európai Néppárt tagja, s ebben a szövetségben van benne Angela Merkel német kancellár CDU-ja is. Orbán Fidesze behozza a választáson a szükséges képviselői számot, s ezért a néppártiak megvédik a budapesti rezsimet az EU-s szankcióktól. Bár az utóbbi időkben voltak viták a néppárton belül, a képviselőcsoport Orbán szövetségesét, Manfred Webert nevezte meg bizottsági elnöki jelöltnek, s végül a képviselőcsoport nem rakta ki a Fideszt” – írta a Washington Post.

A lap szerint sokkolónak tűnhet, hogy az EU megengedi, hogy az unión belül létrejöjjön egy autoriter rezsim. „A politológusok szerint azonban ez nem meglepő, már több alkalommal előfordult, hogy demokratikus alapon szerveződött uniók gyakran évtizedekig megengedik, hogy a nemzeti szinten autoriter kormányok működjenek” – vélekedett a lap, amely szerint az EU azt meg fogja akadályozni, hogy Orbán a török elnökhöz, Erdoganhoz hasonló teljes önkényuralmi rendszert építsen ki. „Ám amíg erős szövetségeseik vannak, s nem alkalmaznak nyíltan erőszakos és diktatórikus kormányzási módszereket, az EU el fogja viselni az unión belüli autoriter rezsimeket, sőt még finanszírozni is fogja őket a közös alapokból” – áll az elemzésben.