Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8380e2b9-e511-4ade-b0e2-8c765ce6a056","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és 15 megyében is nőtt az influenzások száma.","shortLead":"Budapesten és 15 megyében is nőtt az influenzások száma.","id":"20190206_Tovabb_tombol_az_influenzajarvany_egyre_tobben_betegednek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8380e2b9-e511-4ade-b0e2-8c765ce6a056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841c5a2-7012-4de5-beb9-0cc562406fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Tovabb_tombol_az_influenzajarvany_egyre_tobben_betegednek_meg","timestamp":"2019. február. 06. 13:33","title":"Tovább tombol az influenzajárvány, egyre többen betegednek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok megpróbálták megakadályozni a rabszolgatörvény megszavazását.","shortLead":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok...","id":"20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5af19-de8f-4809-8ebf-f4c129c1f994","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","timestamp":"2019. február. 07. 15:31","title":"Rabszolgatörvény: Kövér büntetni készül, az ellenzék szerint ez elfogadhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2680c6-9bb0-4eb2-9cc0-9bea936885a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés közúti autó gyorsul olyan vehemenciával 0-ról 100-ra, mint a Magyarországon gyártott új TT RS.","shortLead":"Kevés közúti autó gyorsul olyan vehemenciával 0-ról 100-ra, mint a Magyarországon gyártott új TT RS.","id":"20190206_gyori_erogep_bemutatkozott_a_400_loeros_uj_audi_tt_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2680c6-9bb0-4eb2-9cc0-9bea936885a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7923acf-9437-4b1d-b5ec-46212aa07829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_gyori_erogep_bemutatkozott_a_400_loeros_uj_audi_tt_rs","timestamp":"2019. február. 06. 12:21","title":"Győri erőgép: bemutatkozott a 400 lóerős új Audi TT RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","id":"20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd06543-12b3-44c4-9414-d31192a94461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","timestamp":"2019. február. 06. 14:44","title":"Tusk: Van a pokolban egy hely a Brexit hirdetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat ez a magyar–amerikai viszonyon? Thomas O. Melia a HVG-nek azt mondta: amíg Orbán nem változtat, mindegy, ki tölti be a washingtoni posztot.","shortLead":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat...","id":"20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b586a53-81af-46cf-aca8-898498959ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","timestamp":"2019. február. 06. 16:12","title":"Washingtonból üzenik: \"a problémák gyökerét az Orbán-kormány jelenti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","shortLead":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","id":"20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadee3b-1844-4d2d-b638-1514cb66b856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","timestamp":"2019. február. 07. 11:37","title":"Adócsökkentés, állami beruházások – erről beszél Orbán az évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint egy évig tartottak lefagyasztva, egy még működőképes pendrive is volt. ","shortLead":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint...","id":"20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf21443-d2b2-47ef-987c-288360820e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","timestamp":"2019. február. 05. 19:33","title":"Pendrive-ot találtak egy leopárdfóka ürülékében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]