Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ce44396-42cb-4bc9-be72-70d5e2723e1d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok szerint a sajtó elferdítette a történetet, nincs konfliktusa a sporttársaival. Azt is elárulta, lesz úszóakadémiája, de nagyon lassan halad a megvalósítása. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok szerint a sajtó elferdítette a történetet, nincs konfliktusa a sporttársaival. Azt is...","id":"20190206_hosszu_katinka_duna_arena_ferencvaros_edzoterem_csilleberc_uszoakademia_shane_tusup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ce44396-42cb-4bc9-be72-70d5e2723e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66def53c-b816-4212-9b1a-2ca91f7384f3","keywords":null,"link":"/sport/20190206_hosszu_katinka_duna_arena_ferencvaros_edzoterem_csilleberc_uszoakademia_shane_tusup","timestamp":"2019. február. 06. 19:11","title":"Elmagyarázta Hosszú Katinka, mi történt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és a betegszabadságok. Magyarországon mégis megvan az oka annak, hogy nem mernek a dolgozók otthon maradni.","shortLead":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és...","id":"20190206_munka_betegen_presenteeism","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a3b9c7-00a1-4dc7-a398-f43f3ee19155","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_munka_betegen_presenteeism","timestamp":"2019. február. 06. 15:01","title":"Ki akar szúrni a munkatársaival és önmagával is? Dolgozzon betegen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7c6bfe-0959-46ec-976d-19a2ddc6719f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta kering a Facebookon egy általános iskolásoknak szóló nyelvtan feladat, amiben feltűnik a migráns szó. Itt azonban szó nincs agymosásról.



","shortLead":"Napok óta kering a Facebookon egy általános iskolásoknak szóló nyelvtan feladat, amiben feltűnik a migráns szó. Itt...","id":"20190206_Nem_minden_migransos_tankonyvi_peldaba_kell_kormanypropagandat_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7c6bfe-0959-46ec-976d-19a2ddc6719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52fedb6-022c-4344-9f63-77a3a9035759","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Nem_minden_migransos_tankonyvi_peldaba_kell_kormanypropagandat_latni","timestamp":"2019. február. 06. 11:58","title":"Nem minden migránsos tankönyvi példába kell kormánypropagandát belelátni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13680a8c-17cc-4e7c-851b-4a64da38119b","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az egészségügyre az Isten pénze is kevés – és ezen beteg gyerekek képének osztogatása sem változtat.","shortLead":"Az egészségügyre az Isten pénze is kevés – és ezen beteg gyerekek képének osztogatása sem változtat.","id":"20190206_Noemi_es_akarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13680a8c-17cc-4e7c-851b-4a64da38119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75590728-6bb8-488d-8970-b4fc5cef2099","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Noemi_es_akarki","timestamp":"2019. február. 06. 17:49","title":"Révész Sándor: Noémi – és akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb5f5ce-de3e-4117-ae5a-d7bd0c6b6dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy más bántalmazással kapcsolatban fogták el, beismerte a tetteit. ","shortLead":"A férfit egy más bántalmazással kapcsolatban fogták el, beismerte a tetteit. ","id":"20190206_Tovabbi_noket_is_bantalmazott_a_ferfi_aki_megolt_egy_not_a_Nepligetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb5f5ce-de3e-4117-ae5a-d7bd0c6b6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ee40d6-7dc9-4793-9ffc-f5f786203213","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Tovabbi_noket_is_bantalmazott_a_ferfi_aki_megolt_egy_not_a_Nepligetben","timestamp":"2019. február. 06. 09:24","title":"Több nőt is megtámadott a férfi, aki megölt egy nőt a Népligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk alapélményei, nehéz megfogni őket. ","shortLead":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk...","id":"20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d5323-4a5e-4326-a96b-d91d69dba565","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","timestamp":"2019. február. 07. 12:15","title":"Itt az a sok minden, amit még csak nem is sejtünk a saját érzéseinkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó felé, hogy figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó...","id":"20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b6cc7-4d92-4ef0-bd94-25d2bfb658c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","timestamp":"2019. február. 05. 16:02","title":"Sztrájk a győri Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]