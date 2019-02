Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","shortLead":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","id":"20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc10f56-e0c5-4376-a650-0e91be72acff","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartanak egy miskolci gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok megpróbálták megakadályozni a rabszolgatörvény megszavazását.","shortLead":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok...","id":"20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5af19-de8f-4809-8ebf-f4c129c1f994","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","timestamp":"2019. február. 07. 15:31","title":"Rabszolgatörvény: Kövér büntetni készül, az ellenzék szerint ez elfogadhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","shortLead":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","id":"20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a80c5a-6e85-4a59-80c4-4d453bfd8ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2019. február. 06. 07:32","title":"Megjelent a Magyar Nemzet, és megtagadta az elmúlt négy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f679a92-0a97-4fbd-9b97-7c7255c78da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó üzletnek tűnt, négy év börtönt kapott érte.","shortLead":"Jó üzletnek tűnt, négy év börtönt kapott érte.","id":"20190207_A_londoni_repuloterrol_egyenesen_egy_maganbordelyba_vitte_a_magyar_lanyokat_egy_brit_onkentes_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f679a92-0a97-4fbd-9b97-7c7255c78da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b637da10-d2ad-4b48-ace2-1f669b9fd538","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_A_londoni_repuloterrol_egyenesen_egy_maganbordelyba_vitte_a_magyar_lanyokat_egy_brit_onkentes_rendor","timestamp":"2019. február. 07. 16:16","title":"A repülőtérről egyenesen egy bordélyba vitte a magyar lányokat egy brit önkéntes rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem csak a Facebooknak, a szolgáltatáshoz tartozó többi oldalnak is fontos része a felhasználókról való adatgyűjtés, majd azok összesítése, ez azonban a német versenyhivatal szerint problémás.","shortLead":"Nem csak a Facebooknak, a szolgáltatáshoz tartozó többi oldalnak is fontos része a felhasználókról való adatgyűjtés...","id":"20190207_facebook_adatgyujtesi_gyakorlat_nemet_szovetsegi_versenyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914f5069-1ae2-4c40-b90e-876f3e7ccedb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_facebook_adatgyujtesi_gyakorlat_nemet_szovetsegi_versenyhivatal","timestamp":"2019. február. 07. 21:03","title":"Begurultak a németek a Facebookra, komoly változtatást követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdab716-1006-4338-8641-49e809380103","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Nagy számban titkolják kollégáik előtt másságukat az LMBTQI-közösség tagjai. A statisztikák szerint indokolt is az óvatosság, mert több fronton is hátrányt szenvedhetnek heteroszexuális kollégáikkal szemben. A cégeken múlik, fordítanak-e a tendencián, és meglátják-e tolerancia akár forintosítható előnyeit. ","shortLead":"Nagy számban titkolják kollégáik előtt másságukat az LMBTQI-közösség tagjai. A statisztikák szerint indokolt is...","id":"20190130_Felek_attol_hogy_megint_kirugnak_sokat_kockaztat_az_LMBTmunkavallalo_az_elobujassal__a_ceg_viszont_csak_nyerhet_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fdab716-1006-4338-8641-49e809380103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78dbea7-abd8-4819-a0be-9451b027c9ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Felek_attol_hogy_megint_kirugnak_sokat_kockaztat_az_LMBTmunkavallalo_az_elobujassal__a_ceg_viszont_csak_nyerhet_vele","timestamp":"2019. február. 06. 12:30","title":"Sokat kockáztat egy meleg munkavállaló az előbújással, a cég viszont nyerne vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","shortLead":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","id":"20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5b3aa-a07d-4a84-bb7f-4622b3f61978","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","timestamp":"2019. február. 06. 09:37","title":"Az európai ügyek bizottságának elnöke is megmagyarázta, miért nem fogadták a holland delegációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]