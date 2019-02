Annyian vannak, mint az oroszok: 44 jelöltet regisztrált a március 31-i ukrán elnökválasztásra az ukrán központi választási bizottság. Összesen 94-en nyújtották be kérelmüket, ötven pályázó jelölti regisztrálását utasították el - 2014-ben 53-an jelentkeztek csak, úgyhogy ez a szám rekord. Zömüket most azért utasították el, mert nem tudtak letétbe tenni 2,5 millió hrivnyát (mintegy 25,8 millió forint). A regisztrált 44 jelölt közül 43 vagyonnyilatkozatában talált valamilyen pótolandó hiányosságot a korrupció elleni küzdelemben illetékes állami ügynökség. Már most 138 civil szervezetet regisztrált a bizottság hivatalos választási megfigyelőként az elnökválasztásokra, míg 2014-ben ezeknek a szervezeteknek a száma mindösszesen 10 volt, ez is rekord. A 44 hivatalos elnökjelölt közül 40 férfi és négy nő, átlagéletkoruk 50 év. Tizenhatan közülük jelenleg parlamenti képviselők. Húsz jelölt indul függetlenként és 24 valamely párt jelöltjeként. Egyébként Petro Porosenko ukrán elnök is független jelöltként indul úja az államfői posztért.

A legfrissebb, a héten publikált - négy közvélemény-kutató intézet, a Rejting, a Jaremenko, az Info Szapiensz és a Szocialnij Monitoring által közösen végzett - felmérés eredménye szerint jelenleg a népszerűségi lista első helyén Volodimir Zelenszkij humorista, színész áll, akire a biztos választók 21,9 százaléka készül szavazni. Második Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt jelöltje 19,2 százalékkal, harmadik Porosenko hivatalban lévő elnök 14,8, negyedik Jurij Bojko volt Janukovics-párti politikus 10,4, ötödik Anatolij Hricenko volt védelmi miniszter 8,4 és hatodik Oleh Ljasko, a Radikális Párt vezetője 6,5 százalékkal.