Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Esmya értékvesztése meglátszik a gyógyszergyár negyedik negyedéves és éves jelentésén. ","shortLead":"Az Esmya értékvesztése meglátszik a gyógyszergyár negyedik negyedéves és éves jelentésén. ","id":"20190207_A_Richter_onnan_kapta_a_pofont_ahonnan_a_legkevesbe_varta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63b7cae-f49d-49c1-83fc-23b67f2426f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_Richter_onnan_kapta_a_pofont_ahonnan_a_legkevesbe_varta","timestamp":"2019. február. 07. 12:13","title":"A Richter onnan kapta a pofont, ahonnan a legkevésbé várta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak állította: nem jön pénteken Budapestre tárgyalni. ","shortLead":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak...","id":"20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822fe43-e261-4439-a744-f42c6b56a64d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","timestamp":"2019. február. 08. 09:40","title":"Tagadta, hogy Budapestre jönne, mégis Orbánnál járt a Várban a FINA ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen formája jelen ügyben nem a szólásszabadság része – közölte a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen...","id":"20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f460230-409e-43cb-82b5-fa10c553fc89","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 07. 13:05","title":"Alkotmánybíróság: Nem a szólásszabadság része festékkel leönteni a szovjet emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újfajta ballisztikus rakéta egy korábbi továbbfejlesztette változata. 450 kiló robbanóanyagot pakoltak rá.","shortLead":"Az újfajta ballisztikus rakéta egy korábbi továbbfejlesztette változata. 450 kiló robbanóanyagot pakoltak rá.","id":"20190208_Ezer_kilometer_hatotavolsagu_raketat_fejlesztett_ki_Iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbbbd22-fa0f-44bd-afa8-4879e8b68686","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Ezer_kilometer_hatotavolsagu_raketat_fejlesztett_ki_Iran","timestamp":"2019. február. 08. 06:14","title":"Ezer kilométer hatótávolságú rakétát fejlesztett ki Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most újra aktív, és már kapott is egy izgalmas feladatot.","shortLead":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most...","id":"20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03158bd-b786-4c10-adcf-e8db53c8e727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","timestamp":"2019. február. 07. 09:03","title":"Lenyűgöző fotót küldött a Hold túloldaláról az 50 centis kis kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","id":"20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df903579-8481-495c-96aa-d21c280cb3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","timestamp":"2019. február. 08. 13:21","title":"30 darab a 30. születésnapra: Magyarországra jön a különleges új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b248d225-c80b-4697-87ad-8d93d12d24ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most megpróbálja pótolni ezt az élményt. ","shortLead":"Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most...","id":"20190206_samsung_galaxy_f_koncepciofoto_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b248d225-c80b-4697-87ad-8d93d12d24ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeb6998-9286-42d5-b161-aa9efd9135cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_samsung_galaxy_f_koncepciofoto_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 06. 14:03","title":"Bámulatos koncepcióképeken a Samsung füzetként hajtogatható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]