Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A romániai Youtube-sebész ügye tovább bonyolódik: már nemcsak ő és a papírjai, az ügyvéde is hamis.\r

\r

","shortLead":"A romániai Youtube-sebész ügye tovább bonyolódik: már nemcsak ő és a papírjai, az ügyvéde is hamis.\r

\r

","id":"20190208_Alugyved_szerezte_be_a_hamis_papirokat_a_kamusebesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0255fe4-8580-45f2-bde4-89a813e4277d","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Alugyved_szerezte_be_a_hamis_papirokat_a_kamusebesznek","timestamp":"2019. február. 08. 15:06","title":"Álügyvéd szerezte be a hamis papírokat a kamusebésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkozást, hogy rábírják Nicolás Maduro hivatalban lévő államfőt a hatalom átadására.","shortLead":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni...","id":"20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b3e627-541f-4b50-ad0b-992e0b380c45","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","timestamp":"2019. február. 09. 08:06","title":"A venezuelai ellenzéki vezető elfogadná az USA katonai beavatkozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","shortLead":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","id":"20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c2e3c5-8315-4acb-a976-417aea9d26e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","timestamp":"2019. február. 07. 20:12","title":"Kitépte a szatyrot egy nő kezéből a városba tévedt vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás megállapításai szerint.","shortLead":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás...","id":"20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a5f4f6-4cdd-4418-8fd4-95ba9fccbee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. február. 07. 14:03","title":"Annyit mesterkedett az ember a Földön, hogy megváltozik az óceánok színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","shortLead":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","id":"20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc41e6ab-08b3-4b67-9621-e5eb363637a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","timestamp":"2019. február. 07. 18:12","title":"Kevesebb orvos vándorol külföldre, de új elszívóerő jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Messze még a nyár és a szezon, de az álláshirdető oldalakon már most több balatoni ajánlat sorakozik.","shortLead":"Messze még a nyár és a szezon, de az álláshirdető oldalakon már most több balatoni ajánlat sorakozik.","id":"20190208_Mar_most_keresik_a_munkaerot_a_Balatonra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea34fab-2ecb-4e3a-97b9-565cad41f1a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Mar_most_keresik_a_munkaerot_a_Balatonra","timestamp":"2019. február. 08. 05:54","title":"Már most keresik a munkaerőt a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]