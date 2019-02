Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621dd609-b7a3-4931-b624-a6651f1fe8dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb történelmi kilövésre készül az Elon Musk vezette SpaceX: néhány hónap múlva a NASA űrhajósaival együtt felküldik a cég Dragon űrhajóját. ","shortLead":"Újabb történelmi kilövésre készül az Elon Musk vezette SpaceX: néhány hónap múlva a NASA űrhajósaival együtt felküldik...","id":"20190207_spacex_elon_musk_dragon_urhajo_urrepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621dd609-b7a3-4931-b624-a6651f1fe8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e39d2-f655-4cdf-a3d8-383fd8556a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_spacex_elon_musk_dragon_urhajo_urrepules","timestamp":"2019. február. 07. 18:33","title":"Júliusban már embereket küldene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","shortLead":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","id":"20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4e470e-6303-4966-b8b1-be30a6be7791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. február. 08. 08:21","title":"30 éves az ikonikus Mazda MX-5, és ilyen stílusosan ünneplik a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc114dd-b453-4d1c-900f-5e6b86dfb042","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Westeros legnagyobb hősei és gaztevői egy képgalériában.","shortLead":"Westeros legnagyobb hősei és gaztevői egy képgalériában.","id":"20190207_Tronok_harca_befejezo_evad_hivatalos_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fc114dd-b453-4d1c-900f-5e6b86dfb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b051a6-ab72-41b4-aeba-500d12b878f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Tronok_harca_befejezo_evad_hivatalos_fotok","timestamp":"2019. február. 07. 11:29","title":"Nem múlik a tél, épp csak most érkezett meg: itt vannak a Trónok harca hivatalos fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","shortLead":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","id":"20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7032c-2ca2-4c97-981e-a5e20b4abe6e","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Havas Henrik: „Sokan azt gondolták, hogy engem kinyírtak, de ez nem igaz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","id":"20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df903579-8481-495c-96aa-d21c280cb3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","timestamp":"2019. február. 08. 13:21","title":"30 darab a 30. születésnapra: Magyarországra jön a különleges új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daacfa0e-931e-4d7c-aba1-a4d7cc97e581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fémdarabok lehetnek az S-Budget márkájú ételben, amelyből Magyarországra is jutott","shortLead":"Fémdarabok lehetnek az S-Budget márkájú ételben, amelyből Magyarországra is jutott","id":"20190208_Ne_egye_meg_a_Spar_gnocchijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daacfa0e-931e-4d7c-aba1-a4d7cc97e581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c077df-64d4-48bd-b02f-e13e8d3d82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Ne_egye_meg_a_Spar_gnocchijat","timestamp":"2019. február. 08. 13:13","title":"Ne egye meg a Spar gnocchiját, fémdarab lehet benne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia nagykövetet hazahívták egyeztetésre, miután Salvini miniszterelnök-helyettes fogadta a francia sárgamellényes tüntetőket. ","shortLead":"A francia nagykövetet hazahívták egyeztetésre, miután Salvini miniszterelnök-helyettes fogadta a francia sárgamellényes...","id":"20190207_Erre_a_vilaghaboru_vege_ota_nem_volt_pelda__egyre_feszultebb_a_franciaolasz_viszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8176b5a4-b7c0-4f77-b9b0-5d772336c204","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Erre_a_vilaghaboru_vege_ota_nem_volt_pelda__egyre_feszultebb_a_franciaolasz_viszony","timestamp":"2019. február. 07. 15:20","title":"\"Erre a világháború vége óta nem volt példa\" – egyre feszültebb a francia–olasz viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da3f4a8-e829-49c9-82ad-3f1fee355bfe","c_author":"Vass Péter","category":"vilag","description":"Ismét fellángolt a vita London és Madrid között Gibraltár hovatartozásáról, pláne, hogy egy uniós dokumentum brit gyarmatként emlegette a városállamot.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita London és Madrid között Gibraltár hovatartozásáról, pláne, hogy egy uniós dokumentum brit...","id":"201906__gibraltar_es_abrexit__elet_asziklan__nemzeti_ontudat__gyarmati_kiarusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da3f4a8-e829-49c9-82ad-3f1fee355bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3697aed2-0afe-4927-bf94-193004d95b75","keywords":null,"link":"/vilag/201906__gibraltar_es_abrexit__elet_asziklan__nemzeti_ontudat__gyarmati_kiarusitas","timestamp":"2019. február. 09. 09:00","title":"Utálják a Brexitet a gibraltáriak, mégis britek akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]