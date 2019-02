Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így nem lehet majd látni, hogyan érkeznek meg a kormány tagjai. ","shortLead":"Így nem lehet majd látni, hogyan érkeznek meg a kormány tagjai. ","id":"20190210_Fekete_lepel_kerites_Varkert_Bazar_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c32415e-b775-405a-b49f-f832ca396a36","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Fekete_lepel_kerites_Varkert_Bazar_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 10. 11:08","title":"Fekete lepellel fedett kerítést vontak a Várkert Bazár köré Orbán évértékelője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce35bc86-a188-488d-a433-9e31a4834700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint a miniszterelnök beteges hazudozó. Karácsony Gergely egyszerűen közönségesnek nevezte a beszédet. ","shortLead":"A DK szerint a miniszterelnök beteges hazudozó. Karácsony Gergely egyszerűen közönségesnek nevezte a beszédet. ","id":"20190210_Hazudozo_kozonseges_nem_mindenki_volt_elragadtatva_Orban_Viktor_evertekelojetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce35bc86-a188-488d-a433-9e31a4834700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b90955-6dab-4bbf-83a6-b392a89e4e17","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Hazudozo_kozonseges_nem_mindenki_volt_elragadtatva_Orban_Viktor_evertekelojetol","timestamp":"2019. február. 10. 18:24","title":"\"Hazudozó, közönséges\": nem mindenki volt elragadtatva Orbán Viktor évértékelőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának torinói záróállomásán.\r

\r

","shortLead":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás...","id":"20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185eafc5-1493-47e7-ae07-42c11d8453c0","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. február. 09. 17:43","title":"Ezüstérmes lett a gyorskorcsolya világkupán Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket a szüleik kiveszik az állami gondozásból, kiképzik zsebtolvajnak, majd elküldik egy nyugat-európai országba, ahol egy hasonló életmódot folytató családhoz kerül és új nevet kap.\r

\r

","shortLead":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket...","id":"20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2faa0-1eb9-4670-a6da-19c9ce617b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 20:39","title":"A rendőrség és az egyházak karöltve küzdenek az emberkereskedelem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","shortLead":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","id":"20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290b810-66f0-4859-8d3d-8736b42cc8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","timestamp":"2019. február. 09. 17:45","title":"A nyílt utcán lőtt le egy vétlen nőt egy rendőr Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc09ffd-43b3-49da-b047-8a97a5e20ec4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A világ Molière néven ismerte meg Jean-Baptiste Poquelin francia drámaírót, aki születésének évfordulója már elmúlt, a haláláé pedig néhány nappal odébb van. Mégis neki szentelt ma tematikus logót a Google. Azt is eláruljuk, miért.","shortLead":"A világ Molière néven ismerte meg Jean-Baptiste Poquelin francia drámaírót, aki születésének évfordulója már elmúlt...","id":"20190210_moliere_jean_baptiste_poquelin_francia_dramairo_szinesz_februar_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc09ffd-43b3-49da-b047-8a97a5e20ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffd51f9-0e5f-448e-be76-c3f42bb07656","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_moliere_jean_baptiste_poquelin_francia_dramairo_szinesz_februar_10","timestamp":"2019. február. 10. 07:33","title":"Miért pont ma van Molière a Google kereső főoldalán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20190210_Halalos_baleset_Szombathely_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2fef68-5eaa-4598-aa59-0ea19eee5a26","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Halalos_baleset_Szombathely_utzar","timestamp":"2019. február. 10. 10:40","title":"Halálos baleset történt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt a kormány a ferihegyi repülőtér üzemeltetőjének; Magyar Nemzet néven jelenik meg a Magyar Idők. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt...","id":"20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73438c3-30cd-436c-bb29-31424c449fe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","timestamp":"2019. február. 10. 07:00","title":"És akkor újabb tízmilliárdokba kerülnek nekünk a kormány döntései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]