Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román antikorrupciós hivatal éléről kétes körülmények között leváltott Laura Codruta Kövesit nevezzék ki az alakulóban lévő európai uniós ügyészség élére. Az EU-s politikusok szerint a bukaresti ellenállás is azt mutatja, az EU soros elnöki tisztét betöltő Romániában is valós probléma a korrupció.

A miniszter – aki maga érte el Codruta Kövesi leváltását – többször is azt hangsúlyozta, az EU-ban nem tudják, hogy a romániai antikorrupciós hivatal élén milyen visszaéléseket követett el az egykori vezető. A vádak ellenére Codruta Kövesi leginkább a szocialisták irányítása alatt álló kormány, és a liberális Klaus Iohannis államfő közötti politikai párharc áldozata lett, s most Toader most azon dolgozik, hogy elérje a román főügyész, Augustin Lazar távozását is. A miniszter szerint a főügyész túllépte hatáskörét, ám Iohannis Lazar mellett is kiállt, s igyekszik megakadályozni menesztését.

Laura Codruta Kövesi jelölését egy 12 szakértőből álló tanács javasolta, s a 2020-ban induló uniós ügyészség feladata az lesz, hogy a komoly hatáskörrel vizsgálja az EU-s pénzekkel kapcsolatos pénzmosási, csalási és vesztegetései ügyeket. Az unió illetékes testületei még a hónap vége előtt eldöntik, ki legyen az EU-s ügyészség vezetője.

Magyarország egyelőre nem hajlandó csatlakozni a testülethez.