Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779b9b06-1fb5-4d4e-9165-418362a42a57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó két hete bukott, nem épül fel az év legnagyobb versenyére.","shortLead":"Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó két hete bukott, nem épül fel az év legnagyobb versenyére.","id":"20190208_liu_shaoang_olimpiai_bajnok_vilagbajnoksag_keztores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779b9b06-1fb5-4d4e-9165-418362a42a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1fc646-4dfc-45fa-8e2f-d141a4d95ab0","keywords":null,"link":"/sport/20190208_liu_shaoang_olimpiai_bajnok_vilagbajnoksag_keztores","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Kéztörése miatt ugrott Liu Shaoang világbajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében: Balog Zoltán korábbi miniszter tagja lett a Széchenyi- és Kossuth-díjakat odaítélő bizottságnak. Szőcs Géza költőt, volt államtitkárt váltja.","shortLead":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében...","id":"20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8825fa5f-cdd3-4147-ae35-1bac5468a7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","timestamp":"2019. február. 08. 18:58","title":"Kossuth- és Széchenyi-díjak: Balog Zoltán újabb pozíciót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott hagyott több mint száz kádnyi, már kész halszószt. Bár Kanada ezen a részén általában hideg van, a szósz természetesen megromlott, s az üzemnek helyet adó St. Mary-ben évek óta elviselhetetlen bűz terjeng. Egyelőre senki sem akarja elvinni a kádakat.","shortLead":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott...","id":"20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e99fb4-b9c1-4b1e-a913-58e2a7493ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","timestamp":"2019. február. 09. 08:27","title":"17 éve szenved az otthagyott rothadó halszósz bűzétől egy kanadai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte biztos, hogy megbukott Demeter Márta a nemzetbiztonsági átvilágításon, ez honvédelmi bizottsági tagságába kerülhet. Ő és pártja, az LMP politikai indíttatású támadásról beszél.","shortLead":"Szinte biztos, hogy megbukott Demeter Márta a nemzetbiztonsági átvilágításon, ez honvédelmi bizottsági tagságába...","id":"20190208_Demeter_Marta_megbukhatott_a_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e62c17-3e3e-40f5-8613-ad4224a1dcfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Demeter_Marta_megbukhatott_a_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","timestamp":"2019. február. 08. 18:39","title":"Demeter Márta megbukhatott a nemzetbiztonsági átvilágításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","shortLead":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","id":"20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0da4e6-d390-439c-a4fa-1bf13897a9d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","timestamp":"2019. február. 08. 21:45","title":"Meghalt A galaxis őrzői Mordályát ihlető mosómedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b1a74-f973-42c2-a52f-3393b2dcf3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ismeretlentől való félelem mar igazán mélyre.","shortLead":"Az ismeretlentől való félelem mar igazán mélyre.","id":"20190208_Kim_Kardashiant_kiverte_a_frasz_mikor_eltakart_targyakat_kellett_tapogatnia_a_teveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b1a74-f973-42c2-a52f-3393b2dcf3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cb6370-1a06-4b5c-9e3a-3c78d4c432eb","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Kim_Kardashiant_kiverte_a_frasz_mikor_eltakart_targyakat_kellett_tapogatnia_a_teveben","timestamp":"2019. február. 08. 16:18","title":"Kim Kardashiant kiverte a frász, mikor eltakart tárgyakat kellett tapogatnia a tévében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","shortLead":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","id":"20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0faebc-4295-4160-9b3c-4fcde7b3f786","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","timestamp":"2019. február. 10. 12:58","title":"Azonnal kirúgták az esztergomi Suzukiból a férfit, aki a most induló alapszervezet titkára lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni a spammerek és álhírek terjesztői ellen.","shortLead":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni...","id":"20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471f0408-140a-45a6-8c63-3903bdcdd5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","timestamp":"2019. február. 09. 13:03","title":"Tarol az úthenger: 2 millió felhasználót töröl a WhatsApp – havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]