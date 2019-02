Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kell ennél cukibb elismerés?","shortLead":"Kell ennél cukibb elismerés?","id":"20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21f82ba-11ed-47af-842c-cc7b8be8357b","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","timestamp":"2019. február. 12. 16:59","title":"Nem nyert Grammyt, házi készítésű díjjal lepték meg a gyerekei Pinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","id":"20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe67c1d3-7f8a-4624-945a-c55868b41554","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","timestamp":"2019. február. 12. 18:51","title":"Indulhat az aláírásgyűjtés az e-cigi szigorúbb szabályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","shortLead":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","id":"20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a1616-7e1b-474c-81c7-55ba4221ac7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","timestamp":"2019. február. 13. 09:13","title":"Hollandul is megjelenik a Félj bátran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve a Brumadinho város közelében található zagytározója – derült ki a vállalat egy belső, eddig nem ismert jelentéséből, amelybe a Reuters brit hírügynökség betekintést nyert. A gátszakadás január 25-én be is következett, legalább 165 ember vesztette életét a kiömlő iszaplavinában.","shortLead":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve...","id":"20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71660c0d-80ae-4095-a549-b6c887128e04","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","timestamp":"2019. február. 12. 07:55","title":"Tudta a brazil bányászati cég, hogy bármikor átszakadhat a zagytározó fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai ellenzék első embere közölte, hogy csapatának sikerült bejuttatnia az országba az első segélyszállítmányt, amelyet már át is adtak orvosoknak.","shortLead":"A venezuelai ellenzék első embere közölte, hogy csapatának sikerült bejuttatnia az országba az első segélyszállítmányt...","id":"20190212_Valahogy_csak_bejuttattak_segelyszallitmanyt_Venezuelaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f42a8d-5bc5-4de5-bd88-835ed1e2477f","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Valahogy_csak_bejuttattak_segelyszallitmanyt_Venezuelaba","timestamp":"2019. február. 12. 05:06","title":"Valahogy csak bejuttattak segélyszállítmányt Venezuelába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít az ugatás? Erre keresték a választ az ELTE kutatói.","shortLead":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít...","id":"20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727edcb7-b99a-4cc1-a26f-5f844c183e59","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","timestamp":"2019. február. 13. 17:32","title":"A fiatal férfiakat idegesíti legjobban, ha egy kutya ugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","shortLead":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","id":"20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277916e6-fc7e-4034-b629-807d72921ea1","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","timestamp":"2019. február. 12. 16:08","title":"Csak egy kis füvet akart szívni egy elhagyatott házban, de egy jól megtermett tigrist talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikó egykori első számú drogbárója akár élete végéig börtönben maradhat. ","shortLead":"Mexikó egykori első számú drogbárója akár élete végéig börtönben maradhat. ","id":"20190212_Bunosnek_mondta_ki_az_eskudtszek_el_Chapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706e90c-97c4-4248-ad2e-0b593451f364","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Bunosnek_mondta_ki_az_eskudtszek_el_Chapot","timestamp":"2019. február. 12. 19:28","title":"Bűnösnek mondta ki az esküdtszék El Chapót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]