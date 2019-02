Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","shortLead":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","id":"20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a41f0-d00b-42e7-a4b8-2e2880035198","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","timestamp":"2019. február. 13. 11:50","title":"TGM: A magyar értelmiség árulói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","shortLead":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","id":"20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5ae58-2790-46b9-815d-48b32da94257","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","timestamp":"2019. február. 13. 04:08","title":"Máshol is vannak gonosz autókarcolós nénik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet. A helyi görögöket ugyanúgy megosztja a helyzet, mint bármely más országot, mégis több tucat család döntött úgy, hogy a segítséget nyújtanak. A szélsőjobb és az ellenségeskedés azonban az ő helyzetüket sem könnyíti meg. ","shortLead":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet...","id":"20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53ed96b-5b02-435e-a4cc-55002365ccf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. február. 12. 20:00","title":"A sziget, ahol a helyiek magukra maradtak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2051-bb78-48bd-91bc-218a1a1d18cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon kívül, hogy szerencsés módon nem lett komoly baleset a manőverekből, igen tanulságos pillanatok, tényleg ilyesmire kell számítani a forgalomban? ","shortLead":"Azon kívül, hogy szerencsés módon nem lett komoly baleset a manőverekből, igen tanulságos pillanatok, tényleg ilyesmire...","id":"20190212_m3_autopalya_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417a2051-bb78-48bd-91bc-218a1a1d18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b56f72-9eab-4bea-81ab-1763fa55bbe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_m3_autopalya_autos_video","timestamp":"2019. február. 12. 10:28","title":"Olyan videó készült az M3-as kivezetőjén, amit nehéz józan ésszel felfogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisbaba lett rosszul, ezért szállt le Budapesten egy Párizsba tartó gép. ","shortLead":"Egy kisbaba lett rosszul, ezért szállt le Budapesten egy Párizsba tartó gép. ","id":"20190212_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_torok_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b81ae1-2eea-450a-980e-8968f52eadba","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_torok_gep","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy török gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször több helyen felvetődött: a Fidesz ellen készülő ellenzék májusban egyetlen listán összpontosítsa erejét. A Medián felmérése szerint ez nem igazán éri meg.","shortLead":"Többször több helyen felvetődött: a Fidesz ellen készülő ellenzék májusban egyetlen listán összpontosítsa erejét...","id":"20190212_Median_nem_eri_meg_a_kozos_lista_az_EPvalasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a732986-fe06-4c3e-b69f-feb69dfbe214","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Median_nem_eri_meg_a_kozos_lista_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. február. 12. 08:32","title":"Medián: Nem éri meg a közös lista az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak válságkezelő javaslatára Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a friss HVG-ben.","shortLead":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak...","id":"20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785c275-4972-48fa-aca9-3091678a695d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","timestamp":"2019. február. 13. 13:51","title":"Surányi György inkább helikopterpénz-párti válság idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető kurzusok. ","shortLead":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető...","id":"20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7216b4-e710-4d6c-acf5-63fe6262bc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","timestamp":"2019. február. 12. 11:06","title":"Két év múlva mehetnének először az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamra a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]