Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78c0c63d-657d-45bd-a402-d99ec3fcc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyers teljesítmény mellett a jövőben a telefonok mesterséges intelligenciájának tudását is vizsgáztatnák egy új benchmark eszközzel.","shortLead":"A nyers teljesítmény mellett a jövőben a telefonok mesterséges intelligenciájának tudását is vizsgáztatnák egy új...","id":"20190212_antutu_mesterseges_intelligencia_teljesitmenyenek_merese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c0c63d-657d-45bd-a402-d99ec3fcc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5274526-2283-40b7-b36a-74fc94a58bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_antutu_mesterseges_intelligencia_teljesitmenyenek_merese","timestamp":"2019. február. 12. 13:03","title":"Hamarosan az is kiderül, valójában mennyire okos a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. Azóta ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Cikksorozatunk második részében ezek közül mutatunk be két további izgalmas példát.","shortLead":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre...","id":"20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a1b2de-15fe-4ee3-aaab-b74c0812e976","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","timestamp":"2019. február. 12. 13:15","title":"Ígéretes cégek, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A három férfit első fokon fegyházbüntetésre ítélte a Miskolci Törvényszék.","shortLead":"A három férfit első fokon fegyházbüntetésre ítélte a Miskolci Törvényszék.","id":"20190213_Televizioert_es_nehany_arany_ekszerert_vertek_halalra_a_80_eves_asszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90956a0f-0447-46a0-9abe-747ff5fbaf34","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Televizioert_es_nehany_arany_ekszerert_vertek_halalra_a_80_eves_asszonyt","timestamp":"2019. február. 13. 15:20","title":"Televízióért és néhány arany ékszerért verték halálra a 80 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3ed9ea-038f-43a7-9e92-6ce579fd79ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","timestamp":"2019. február. 12. 16:27","title":"Marabu FékNyúz: Akadémiavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","id":"20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe67c1d3-7f8a-4624-945a-c55868b41554","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","timestamp":"2019. február. 12. 18:51","title":"Indulhat az aláírásgyűjtés az e-cigi szigorúbb szabályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 milliárdot kap a budai Vár fejlesztése az elfeledettnek tűnt Hauszmann-terv iránymutatásai alapján. A Belügyminisztérium Várba költözése pedig egyre bizonytalanabbnak tűnik.\r

\r

","shortLead":"36 milliárdot kap a budai Vár fejlesztése az elfeledettnek tűnt Hauszmann-terv iránymutatásai alapján...","id":"20190213_Ujabb_milliardok_a_budai_Varnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb16a7a-ba8f-4da7-bd2d-712bff710ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ujabb_milliardok_a_budai_Varnak","timestamp":"2019. február. 13. 14:02","title":"Újabb milliárdok a budai Várnak, egyre kétségesebbnek tűnik BM költözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem az számít a jutalmaknál, hogy mennyi pénzt osztottak szét, hanem az, mennyi támogatást fizet ki ebből Brüsszel.","shortLead":"Már nem az számít a jutalmaknál, hogy mennyi pénzt osztottak szét, hanem az, mennyi támogatást fizet ki ebből Brüsszel.","id":"20190212_Amikor_szereti_a_kormany_az_EUt_eleg_penz_erkezett_tavaly_jar_a_premium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab996129-d2e1-4d5c-b31f-2af960d0e44b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Amikor_szereti_a_kormany_az_EUt_eleg_penz_erkezett_tavaly_jar_a_premium","timestamp":"2019. február. 12. 16:52","title":"Amikor szereti a kormány az EU-t: elég pénz érkezett tavaly, jár a prémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","shortLead":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","id":"20190212_seat_tuz_video_martorell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f173a-5aef-4665-b19a-aa52c27c12eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_seat_tuz_video_martorell","timestamp":"2019. február. 12. 14:05","title":"Kigyulladt a Seat múzeuma, több száz autó volt veszélyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]