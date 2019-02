Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee24f051-c8bc-4aec-b573-696975cc819e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ars poeticaként felfogható mondatok a leggazdagabb magyartól.","shortLead":"Ars poeticaként felfogható mondatok a leggazdagabb magyartól.","id":"20190213_Meszaros_Lorinc_Jo_konnyen_penzt_szerezni_de_szeretunk_megdolgozni_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee24f051-c8bc-4aec-b573-696975cc819e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19ee42-15e8-42cb-b486-50cccc077871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Meszaros_Lorinc_Jo_konnyen_penzt_szerezni_de_szeretunk_megdolgozni_erte","timestamp":"2019. február. 13. 08:13","title":"Mészáros Lőrinc: Jó könnyen pénzt szerezni, de szeretünk megdolgozni érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e2fe9a-bc78-40c3-89f2-efa5af3175d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Forma–1, gyerekek, én annak születtem. Leszarom, ha meghalok, akkor meghalok.\" Komoly visszhangot váltott ki anno a forgalommal szemben autózó srác videója. ","shortLead":"„Forma–1, gyerekek, én annak születtem. Leszarom, ha meghalok, akkor meghalok.\" Komoly visszhangot váltott ki anno...","id":"20190214_szombathely_amokfuto_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2fe9a-bc78-40c3-89f2-efa5af3175d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3d92a7-f49a-458d-8d8e-4cb51e3b0da3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_szombathely_amokfuto_autos_video","timestamp":"2019. február. 14. 10:29","title":"Most jön a vádemelés Ny. Bálint ügyében, aki életveszélyesen közlekedett és ki is posztolta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","shortLead":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","id":"20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc100e7-3a98-4d22-9373-9e06c8317d25","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","timestamp":"2019. február. 13. 20:00","title":"Valószínűleg a tengerbe veszett egy 15 éves menekült lány Leszboszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet. A helyi görögöket ugyanúgy megosztja a helyzet, mint bármely más országot, mégis több tucat család döntött úgy, hogy a segítséget nyújtanak. A szélsőjobb és az ellenségeskedés azonban az ő helyzetüket sem könnyíti meg. ","shortLead":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet...","id":"20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53ed96b-5b02-435e-a4cc-55002365ccf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. február. 12. 20:00","title":"A sziget, ahol a helyiek magukra maradtak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő üzemben bővül az Apex Legends játékos bázisa. Egy héttel a megjelenés után már több mint 25 millióan játszanak vele.","shortLead":"Elképesztő üzemben bővül az Apex Legends játékos bázisa. Egy héttel a megjelenés után már több mint 25 millióan...","id":"20190212_apex_legends_ingyenes_videojatek_battle_royale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6be521-6f61-4672-9bbd-5008be89810a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_apex_legends_ingyenes_videojatek_battle_royale","timestamp":"2019. február. 12. 20:03","title":"Nincs megállás, már 25 millióan játszanak ezzel az ingyenes játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc, feliratos Valentin-napi cukorkájuk, a Sweethearts ugyanis hiánycikk lett.\r

\r

","shortLead":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc...","id":"20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5013204f-df15-4e17-b85f-14e9d72b9dad","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","timestamp":"2019. február. 14. 13:14","title":"Hiánycikk a szerelemcukorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur magabiztosan, 3-0-ra verte a vendég Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első, szerda esti mérkőzésein.","shortLead":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur...","id":"20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676c7a8-d3e4-467f-b2ff-6b1c054ba1d5","keywords":null,"link":"/sport/20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","timestamp":"2019. február. 14. 05:23","title":"A videóbíró is segítette a Realt Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","id":"20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886abeec-0574-493e-a427-20af38383226","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. február. 14. 14:09","title":"Megtizedelheti a felsőoktatásba felvételizőket a kötelező nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]