[{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb érintőképernyő található.","shortLead":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb...","id":"20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03365bc-8a99-428e-bc10-9dc8aa6043cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. február. 14. 11:21","title":"Elképesztően nagy központi kijelzővel támad az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","shortLead":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","id":"20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c6fad-f8b3-46ea-be12-db80a5282135","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","timestamp":"2019. február. 14. 15:49","title":"100 millió forint ez a Cadillac Escalade, de tud is annyit, mint Trump elnök Bestiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da698334-4228-4f4c-8d35-90b09f88aa5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz menet lesz a cigarettásdobozok egyedi követésének uniós bevezetése, de nem az államosított magyar piacon. Örülhetnek a trafikosok, és főleg az, akire a milliárdos közbeszerzést szabták.","shortLead":"Nehéz menet lesz a cigarettásdobozok egyedi követésének uniós bevezetése, de nem az államosított magyar piacon...","id":"20190214_Gyanusan_gyorsan_kell_elkesziteni_a_cigarettak_nyomkovetoinek_rendszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da698334-4228-4f4c-8d35-90b09f88aa5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8227e-e32b-4d63-98aa-b867ee71392b","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Gyanusan_gyorsan_kell_elkesziteni_a_cigarettak_nyomkovetoinek_rendszeret","timestamp":"2019. február. 14. 15:18","title":"Gyanúsan gyorsan kell elkészíteni a cigaretták nyomkövetőinek rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","shortLead":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","id":"20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4790dc8-9e8d-4a26-a253-2f41ae2ce38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","timestamp":"2019. február. 13. 20:35","title":"Sorozatban lopta a mogyorókrémet az áruházi szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a919f9-9e37-4301-bc76-e9582f1ae446","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Parti Nagy Lajos szerint a kultúrharc arról szól, hogy megregulázzák, megfélemlítsék azokat, akiket nehéz beterelni „például egy futballöltözőbe”. Nem gondolja ugyanakkor, hogy az értelmiségnek lenne bármilyen kollektív felelőssége, és szerinte az is téved, aki hisz a demokratikus, kiegyensúlyozott kánonokban. ","shortLead":"Parti Nagy Lajos szerint a kultúrharc arról szól, hogy megregulázzák, megfélemlítsék azokat, akiket nehéz beterelni...","id":"20190214_Parti_Nagy_Lajos_A_kormany_nyelve_a_gatlastalansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a919f9-9e37-4301-bc76-e9582f1ae446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f55b0-c6bb-49d9-a674-ec7a0cab9c2d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Parti_Nagy_Lajos_A_kormany_nyelve_a_gatlastalansag","timestamp":"2019. február. 14. 15:30","title":"Parti Nagy Lajos: A kormány nyelve a gátlástalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, valamint a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak – közölte egy szövetségi bíró szerda este Washingtonban.","shortLead":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan...","id":"20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf68fe8-a924-4f14-8026-cd674be806a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","timestamp":"2019. február. 14. 05:43","title":"Trump első kampánymenedzsere szándékosan hazudott az FBI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04863a67-0419-44f8-9e5b-80224430719e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kreativitás mindenekelőtt a személyiség jellemzőitől függ, ám szinte ugyanolyan fontos a tehetséget körülvevő környezet és a társadalom támogatása. Ezt mutatja több híresség példája is.","shortLead":"A kreativitás mindenekelőtt a személyiség jellemzőitől függ, ám szinte ugyanolyan fontos a tehetséget körülvevő...","id":"20190214_Ez_kell_ahhoz_hogy_az_otletunkbol_valodi_alkotas_szulessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04863a67-0419-44f8-9e5b-80224430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab65ea1d-9bc8-411e-b658-b8af7f4c894c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190214_Ez_kell_ahhoz_hogy_az_otletunkbol_valodi_alkotas_szulessen","timestamp":"2019. február. 14. 10:00","title":"Ez kell ahhoz, hogy az ötletünkből valódi alkotás szülessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érzelmi kérdés sokaknál, hogy bérlakásban él-e vagy saját lakást vesz, egyszerűen nincs más lehetősége – válaszolta a Habitat for Humanity a kormánynak.","shortLead":"Nem érzelmi kérdés sokaknál, hogy bérlakásban él-e vagy saját lakást vesz, egyszerűen nincs más lehetősége – válaszolta...","id":"20190214_Habitat_for_Humanity_a_kormany_az_ut_szelen_hagyja_akinek_nincs_penze_lakashitelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32a50e0-bcda-40b7-98d0-0b3d231ef208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Habitat_for_Humanity_a_kormany_az_ut_szelen_hagyja_akinek_nincs_penze_lakashitelre","timestamp":"2019. február. 14. 14:06","title":"Habitat for Humanity: A kormány az út szélén hagyja, akinek nincs pénze lakáshitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]