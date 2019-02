Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"","category":"kultura","description":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is beszélt a HVG-nek.\r

\r

","shortLead":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is...","id":"20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc341e2-200b-41c4-97d9-7adc30b2aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","timestamp":"2019. február. 14. 14:39","title":"„Egy válságzóna peremén vagyunk, de én nem látok mélyszegénységet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem indul büntetőeljárás a brit uralkodó férje ellen, aki a múlt hónapban súlyos autóbaleset részese volt.","shortLead":"Nem indul büntetőeljárás a brit uralkodó férje ellen, aki a múlt hónapban súlyos autóbaleset részese volt.","id":"20190214_fulop_herceg_autobaleset_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b5925-f142-40a7-a242-e99d082dfccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_fulop_herceg_autobaleset_vademeles","timestamp":"2019. február. 14. 13:59","title":"Megússza a vádemelést Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő együtt határozza meg - írta az emberi erőforrások minisztere a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom csütörtöki budapesti konferenciájára küldött köszöntő levelében.","shortLead":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő...","id":"20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344f9fd8-567e-47b6-ab2f-2456cad7ab77","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","timestamp":"2019. február. 14. 12:18","title":"Kásler: Isten férfit és nőt teremtett, akik gyermekkel tökéletes egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","shortLead":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","id":"20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024af14-1241-473f-9692-97385524716b","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","timestamp":"2019. február. 15. 15:17","title":"A túlóratörvény már nem rombolja a Fidesz népszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","shortLead":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","id":"20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90371eec-2dae-4577-938f-f8d6e2fd21db","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 14. 18:09","title":"Kerítésen átemelve lopták el Lordot, a szelíd labradorkölyköt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Nego csütörtökön, Székesfehérváron, a polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt.","shortLead":"Loic Nego csütörtökön, Székesfehérváron, a polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt.","id":"20190214_loic_nego_magyar_allampolgar_mol_vidi_fc_fifa_honositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183bbd5-5979-4009-8a44-357da1a715c4","keywords":null,"link":"/sport/20190214_loic_nego_magyar_allampolgar_mol_vidi_fc_fifa_honositas","timestamp":"2019. február. 14. 11:01","title":"Magyar állampolgár lett a Vidi franciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","shortLead":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","id":"20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e07694a-596c-4690-b93f-60e550c6c6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","timestamp":"2019. február. 14. 12:22","title":"Egyszerre van előzni tilos tábla és szaggatott felfestés a halálútnak hívott M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","shortLead":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","id":"20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6313a90c-23ab-4fcc-a038-dfe1a088728a","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","timestamp":"2019. február. 15. 10:14","title":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Mike Shinoda előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]