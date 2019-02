Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében \"a politika művel\".","shortLead":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d395c60b-be9b-4725-a463-10f84d02ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","timestamp":"2019. február. 17. 13:00","title":"Az Airbus alelnöke beolvasott a Brexit ügyében katasztrofálisan teljesítő politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN augusztus 28-31 között lesz a Tisza-parton.","shortLead":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN...","id":"20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed7e46-a6a6-4a39-a535-f8edc84eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","timestamp":"2019. február. 18. 09:18","title":"Idén sem telik el az év Prodigy-koncert nékül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tünteti ki azt a civilt a rendőrség, aki segített a pénteki fegyveres szökés elkövetőjének elfogásában.\r

