[{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert kétségbe vonja, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter jogosan vett fel éveken keresztül havi 800 ezer forintos fizetést a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetétől.","shortLead":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert...","id":"20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914e414-ecdf-4c9f-90c3-864e98e7b2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","timestamp":"2019. február. 19. 13:43","title":"Feljelenti Palkovics Lászlót a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","shortLead":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","id":"20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6610b6-8c0d-464d-99a9-a3fabbe7c6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","timestamp":"2019. február. 19. 07:19","title":"Nagy verekedés volt a Corvin mozinál hétfő délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6ad85-4570-4b43-bef3-99600b5e48da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik, a frissítés óta problémái vannak az alkalmazással. A hibát az Apple is elismerte.","shortLead":"Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik...","id":"20190220_apple_iphone_csoportos_facetime_nem_mukodik_jol_ios_12_1_4_frissites_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6ad85-4570-4b43-bef3-99600b5e48da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcaa6a8-0f46-4d97-9280-ae38183d8f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_apple_iphone_csoportos_facetime_nem_mukodik_jol_ios_12_1_4_frissites_utan","timestamp":"2019. február. 20. 10:03","title":"Ez egyre kínosabb: újabb gondok az iPhone-os FaceTime-mal a súlyos hibát javító frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Három hónappal az európai parlamenti választások előtt minden eddiginél élesebben támadta Orbán Viktort az Európai Néppárt elnöke. Kizárni ettől még nem fogják, de az erőviszonyokat megváltoztathatja. ","shortLead":"Három hónappal az európai parlamenti választások előtt minden eddiginél élesebben támadta Orbán Viktort az Európai...","id":"20190219_fidesz_epp_kampany_soros_juncker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4284d60b-6608-4490-b2c2-bbace9461c82","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_fidesz_epp_kampany_soros_juncker","timestamp":"2019. február. 19. 17:50","title":"A Fidesz legújabb húzása már az Európai Néppártot is kiakasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épületek előtti téren több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta.","shortLead":"Az épületek előtti téren több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta.","id":"20190219_tuz_miatt_kiuritettek_roma_egyik_repuloteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd2e5a6-04be-4d1b-9d4f-1561869814d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_tuz_miatt_kiuritettek_roma_egyik_repuloteret","timestamp":"2019. február. 19. 10:46","title":"Tűz miatt kiürítették Róma egyik repülőterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fdc6f9-d76d-4af3-b407-fb0f08a8e8cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a Postapalota megvásárlására adtak pénzt a jegybanki alapítványok a saját cégüknek, de a felújításhoz szükséges kölcsön fedezetét is ők állják.","shortLead":"Nemcsak a Postapalota megvásárlására adtak pénzt a jegybanki alapítványok a saját cégüknek, de a felújításhoz szükséges...","id":"20190220_Matolcsyek_uj_ertelmet_adnak_a_sikeres_ingatlanbiznisz_fogalmanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fdc6f9-d76d-4af3-b407-fb0f08a8e8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0d7ca6-63c4-45a1-a333-ff0a8a275300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Matolcsyek_uj_ertelmet_adnak_a_sikeres_ingatlanbiznisz_fogalmanak","timestamp":"2019. február. 20. 11:09","title":"Matolcsyék új értelmet adnak a sikeres ingatlanbiznisz fogalmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi jogszabályok adta lehetőségek mentén alakultak, ma már inkább a jogalkotók kénytelenek az események után futni, hiszen az internet terjedésével megjelenő új, globális szolgáltatásokra egyre nehezebben alkalmazhatóak a 1800-as évek végén lefektetett közteherviselési szabályok. ","shortLead":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi...","id":"crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba991469-4fe6-4c13-9e5e-2b749a931a20","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","timestamp":"2019. február. 20. 07:35","title":"Már nem sokáig lesz az étlapon a dupla ír-holland szendvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]