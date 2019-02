Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt, hogy a svédek bekérették a magyar nagykövetet a miniszterelnök-helyettes kijelentése miatt.","shortLead":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt...","id":"20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046999e9-1a8d-4e9b-8360-2240c6307070","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","timestamp":"2019. február. 20. 11:54","title":"Semjén a svéd nagykövet bekéretéséről: Legalább lesz alkalmuk bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","shortLead":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","id":"20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde67ff8-b662-4fd0-b466-a63b6fd5a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","timestamp":"2019. február. 19. 14:53","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Franciaországban az antiszemitizmus elleni országos tiltakozás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért jó, ha a Corvinus alapítványi tulajdonba kerül, de az ülés felénél lelépett. A szerény számban megjelent fideszes képviselők a napirend előtti vita során folyamatosan a migrációról beszéltek és elmúltnyolcéveztek, az ellenzékiek pedig a végsőkig a túlóratörvényt emlegették. Volt néhány figyelmeztetés, de büntetés nem.","shortLead":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért...","id":"20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1222eb-0777-4846-b0f4-b5fde11bd7ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","timestamp":"2019. február. 19. 10:15","title":"\"Elég nagy baj, ha valaki az MTA elnökével kerül vitába\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic az első márka, amely elérte a százmillió követőt az Instagram képmegosztó szolgáltatában.","shortLead":"A National Geographic az első márka, amely elérte a százmillió követőt az Instagram képmegosztó szolgáltatában.","id":"20190219_Beerte_egy_marka_a_celebeket_az_Instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08adf734-9b5f-40d3-a3f1-af17ecb946b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Beerte_egy_marka_a_celebeket_az_Instagramon","timestamp":"2019. február. 19. 19:16","title":"Beérte egy állati márka a legnagyobb celebeket az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","shortLead":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","id":"20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a831bad-1a8f-4a77-84e6-52193fd60905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","timestamp":"2019. február. 20. 13:21","title":"Rikító sárgán búcsúzik a Mercedes SLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda délelőtt tárgyalják a főváros költségvetését, volt is egy kis adok-kapok a közgyűlésben. Tarlós azt mondta, itt a választási év, sokkal ötletesebb hozzászólásokra számított. A költségvetést – annak 114 milliárd forintos hiányával és az erre vonatkozó 67 milliárd forintos hitelfelvételével együtt elfogadták.","shortLead":"Szerda délelőtt tárgyalják a főváros költségvetését, volt is egy kis adok-kapok a közgyűlésben. Tarlós azt mondta, itt...","id":"20190220_fovarosi_koltsegvetes_elfogadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541ac47-3505-47fb-aea6-4f9870449f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_fovarosi_koltsegvetes_elfogadasa","timestamp":"2019. február. 20. 11:51","title":"Horváth Csaba Tarlósnak: Megtenné, hogy nem viselkedik úgy, mint egy tapló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","shortLead":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","id":"20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae1c74c-651d-42d8-a432-294397c25694","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","timestamp":"2019. február. 20. 11:16","title":"Victoria Beckham divatcsatornát indított a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban már jellemzően csak egy garzonlakásra elegendő – derül ki a Duna House elemzéséből. ","shortLead":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban...","id":"20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846921b3-f038-436c-b3ce-733480c89248","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","timestamp":"2019. február. 19. 10:50","title":"Van 20 milliója lakásra? Csaknem hatszor nagyobbat kap érte vidéken, mint a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]