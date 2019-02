Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis egyenként mintegy 6 százalékkal szoríthatják vissza a betegség kialakulásának veszélyét – derült ki egy több mint százezer felnőttel végzett kínai kutatás eredményéből, amelyet a Cancer című nemzetközi szakfolyóiratban mutattak be. ","shortLead":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis...","id":"20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c041d-3669-4712-8a11-22653835ccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","timestamp":"2019. február. 22. 08:33","title":"Ezzel a 6 lépéssel 6x6 százalékkal csökkentheti az esélyét annak, hogy rákos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","shortLead":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","id":"20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083cc12f-fd47-4dee-84e0-0e62f34b42fb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","timestamp":"2019. február. 21. 14:02","title":"Videó: több mint 100 autó karambolozott egy olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat van az elme és a test között, segíthet észrevenni, amikor oda kell figyelnünk magunkra.","shortLead":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat...","id":"20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e389ca8-b33c-45d6-9cb4-b77b96d27494","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","timestamp":"2019. február. 21. 13:15","title":"Hogyan ne betegedjünk le stresszes időszak után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc51cf2-56b3-4ff2-a51b-ee330ab64299","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjainkra azok az e-commerce vállalatok, amelyek nem ismerték ki kellően vásárlóikat, üres kosarakra, leiratkozó e-mailek sorozatára és nullához közelítő konverziókra számíthatnak – ezzel a jelenséggel indokolja a Bónusz Brigád, hogy miért kezdte el használni az ügyféladatokra támaszkodó Exponea CX platformot, amivel hirdetési stratégiájuk és az ügyfélélmény átalakítását tűzték ki célul.","shortLead":"Napjainkra azok az e-commerce vállalatok, amelyek nem ismerték ki kellően vásárlóikat, üres kosarakra, leiratkozó...","id":"20190221_bonusz_brigad_mesterseges_intelligencia_exponea_cr_platform_vasarloi_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc51cf2-56b3-4ff2-a51b-ee330ab64299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba2c644-ea68-4f25-a09f-b82d7cc2da03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_bonusz_brigad_mesterseges_intelligencia_exponea_cr_platform_vasarloi_elmeny","timestamp":"2019. február. 21. 11:33","title":"Mesterséges intelligenciával újít a Bónusz Brigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét péntek óta a büntetés-végrehajtás őrei nem vehetik le a bilincset a rabról.","shortLead":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét...","id":"20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef754f-716d-4cdd-bb78-262787b78669","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 22. 16:25","title":"Életeket menthetett a fegyőr lélekjelenléte: miért menekült üres fegyverrel a szökött rab?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185e30bf-a121-4dc7-9490-4f8466e9cb05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","shortLead":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","id":"20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185e30bf-a121-4dc7-9490-4f8466e9cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9857fe-b711-4511-8881-093f15fba4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","timestamp":"2019. február. 21. 13:04","title":"Száz éve kihaltnak hitték ezt a galápagosi óriásteknőst, úgyhogy most nagy a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","shortLead":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","id":"20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d55dc1-6a0a-4848-9512-a6222db65a1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","timestamp":"2019. február. 21. 17:36","title":"Meghalt Fésűs Éva Kossuth-díjas író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók százmillióit érintő probléma még a szolgáltatás működtetőinek sem tűnt fel. ","shortLead":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók...","id":"20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d200306-4838-48d6-9b68-7640f1bd14d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","timestamp":"2019. február. 21. 16:33","title":"Százmilliókat érintő hibát találtak a WinRAR-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]