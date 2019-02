Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat.","id":"20190222_Zsiday_Viktor_a_falusi_csok_haszontalan_sot_karos_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c771e1-0caf-493a-b747-bbdaabc7dc60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Zsiday_Viktor_a_falusi_csok_haszontalan_sot_karos_lesz","timestamp":"2019. február. 22. 17:00","title":"Zsiday Viktor: A falusi csok haszontalan, sőt káros lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától kellett kölcsönkérnie, és az öngyilkosságra is gondolt.","shortLead":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától...","id":"20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c987c538-825e-4219-bf54-d8181af28d61","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","timestamp":"2019. február. 23. 09:15","title":"\"Nyomorék lettem\" - mondja Rékasi Károly, aki már az öngyilkosságon gondolkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Miközben a magyarországi független színházak léte is veszélybe kerül a kulturális tao megszüntetése miatt, az Emmi bőkezűen támogatja Kásler Miklós Emmi-miniszter tanácsadójának színházát.\r

\r

","shortLead":"Miközben a magyarországi független színházak léte is veszélybe kerül a kulturális tao megszüntetése miatt, az Emmi...","id":"20190222_300_milliot_kap_Kaslertol_Kasler_tanacsadojanak_szinhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93323dd-4185-49d8-ad30-11e7d84fcff4","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_300_milliot_kap_Kaslertol_Kasler_tanacsadojanak_szinhaza","timestamp":"2019. február. 22. 20:09","title":"300 milliót kap Káslertől Kásler tanácsadójának színháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt italoktól.","shortLead":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt...","id":"20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad878ba-935e-4d2a-a97c-9da7ac25467b","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:07","title":"Több száz embert mérgeztek meg pancsolt szesszel Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar hegymászónak.","shortLead":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar...","id":"20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4ea8bf-413c-4c9c-b3fc-5f13252e0309","keywords":null,"link":"/elet/20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","timestamp":"2019. február. 23. 20:59","title":"Idén már hárman haltak meg lavina miatt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az istálló szerint nem volt komoly a tűz, a sérülteket pedig gyorsan kiengedték. ","shortLead":"Az istálló szerint nem volt komoly a tűz, a sérülteket pedig gyorsan kiengedték. ","id":"20190222_f1_mclaren_tuz_serultek_ellatas_barcelona_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5297a4cf-fa53-450f-af94-bfc7ea432ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_f1_mclaren_tuz_serultek_ellatas_barcelona_teszt","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"F1: Tűz volt a McLaren garázsában, hárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra érkeznek adatok a gemenci fekete gólya jeladójából, aki már harmadik alkalommal teszi meg 13 ezer kilométeres útját Baja környéki fészke és a Közép-afrikai Köztársaságban lévő telelőhelye között.

","shortLead":"Újra érkeznek adatok a gemenci fekete gólya jeladójából, aki már harmadik alkalommal teszi meg 13 ezer kilométeres...","id":"20190222_Jon_a_tavasz_elindult_hazafele_Zoltan_a_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735cda8-76fb-4b84-8fe5-f4742b81b4bb","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Jon_a_tavasz_elindult_hazafele_Zoltan_a_golya","timestamp":"2019. február. 22. 14:15","title":"Jön a tavasz: elindult hazafelé Zoltán, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári kongresszusán.","shortLead":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári...","id":"20190223_rmsz_kelemen_hunor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a895cd9e-5a6b-435c-aabc-aac01f54aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_rmsz_kelemen_hunor","timestamp":"2019. február. 23. 18:45","title":"Régi elnökét választotta újra az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]