[{"available":true,"c_guid":"7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált bérminimumot. A cég szerint az időbérrel és a teljesítménybérrel együtt már jól kijönnek a számok.","shortLead":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált...","id":"20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ac62-2214-4329-9e98-28a9b3fbe17a","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","timestamp":"2019. február. 25. 05:58","title":"Hatósági vizsgálattal fenyegetik a Spart az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 13-tól 26-ig, valamennyi, a pályaudvart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrendjében lesznek változások","shortLead":"Május 13-tól 26-ig, valamennyi, a pályaudvart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrendjében lesznek változások","id":"20190225_keleti_palyaudvar_felujitas_lezaras_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33c6f51-4df3-49c8-818a-1e7c1d5c499c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_keleti_palyaudvar_felujitas_lezaras_mav","timestamp":"2019. február. 25. 21:47","title":"A Pécsről, Győrből, Szombathelyről utazóknak is fájni fog a Keleti lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","shortLead":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","id":"20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183afec4-c04c-43e5-aa75-76983c61ff8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","timestamp":"2019. február. 25. 10:44","title":"19 éves magyar srác kapott gyári autót Micheliszék versenysorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti öngyilkossága után. ","shortLead":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti...","id":"201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e2b75-59ed-4957-b829-8f54f48e1c1f","keywords":null,"link":"/kultura/201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","timestamp":"2019. február. 24. 20:00","title":"\"Itt az ideje\" - írta naplójába Márai Sándor, mielőtt pisztolyt fogott és öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","shortLead":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","id":"20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203fc397-06c3-4d58-8707-c71cac83d5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","timestamp":"2019. február. 25. 11:12","title":"25 milliós szerződést kötött a Gundel a Miniszterelnökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","shortLead":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","id":"20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c66de-cacc-4c3a-bac1-fe55316219e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","timestamp":"2019. február. 26. 06:41","title":"Vajon mit szólna a VÉDA a királyi Mercedes rendszámtáblájához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]