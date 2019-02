Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket. A szakszervezetek nemcsak a juttatások, hanem a nukleáris védelem miatt is aggódnak.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket...","id":"20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8b051-270c-4998-8cb1-c36ae80487f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése miatt demonstrált a paksi atomerőmű két szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01abdc3-4eee-4e9d-9868-ab6e128a20d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Újabb hat évre Matolcsy György lesz az MNB elnöke. Gazdasági miniszterként több, jegybankelnökként már kevesebb emlékezetes megszólalása volt, de így is tudtunk miből válogatni, amikor összeállítottuk a leghíresebb Matolcsy-szállóigék listáját.","shortLead":"Újabb hat évre Matolcsy György lesz az MNB elnöke. Gazdasági miniszterként több, jegybankelnökként már kevesebb...","id":"20190226_Simpicity_ju_no_pekidzs_bloff__9_emlekezetes_mondas_Matolcsy_Gyorgytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01abdc3-4eee-4e9d-9868-ab6e128a20d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c7ad5-3a6e-4842-a52b-54782f4e1ebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Simpicity_ju_no_pekidzs_bloff__9_emlekezetes_mondas_Matolcsy_Gyorgytol","timestamp":"2019. február. 26. 17:31","title":"Simplicity, ju nó pekidzs, blöff – 9 emlékezetes mondás Matolcsy Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség 3D-nyomtatással orvosolta a problémát. ","shortLead":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség...","id":"20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a633a-23d8-4313-8348-c06032d09782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","timestamp":"2019. február. 25. 17:33","title":"3D-nyomtatással készült sisakokat kaptak a pápa testőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","shortLead":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","id":"20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2265ab45-6db6-4c2c-976f-bcef0b5681ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Vattacukros fekete tea lattét is árulnak majd a világ legnagyobb Starbucks üzletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen Nagymácséd felett járt, amikor lelőtték az újságírót.","shortLead":"Éppen Nagymácséd felett járt, amikor lelőtték az újságírót.","id":"20190226_Kemmuhold_segithetett_a_Kuciakgyilkossag_nyomozasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b367c-afe1-44af-966a-6a90c74cb913","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Kemmuhold_segithetett_a_Kuciakgyilkossag_nyomozasaban","timestamp":"2019. február. 26. 08:22","title":"Kémműhold segíthetett a Kuciak-gyilkosság nyomozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt magyarázza el, hogyan lehet valaki öngyilkos.","shortLead":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt...","id":"20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd8944-5fdd-45ae-b7fc-52b3351a4e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","timestamp":"2019. február. 27. 12:33","title":"Öngyilkosságra buzdító képsorok kerültek a mesékbe a gyerek YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-ben még elképzelhetetlen volt, hogy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapot indítson Izland, melybe évente és állampolgáronként 7 ezer dollárt (csaknem 2 millió forintot) töltenek.","shortLead":"2009-ben még elképzelhetetlen volt, hogy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapot indítson Izland, melybe évente és...","id":"20190226_Tiz_eve_a_csod_szelen_allt_most_tobb_milliardos_dollaros_vagyonalapot_grundol_az_eszaki_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afddac-a121-490c-a9b2-5fb9c63a1179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Tiz_eve_a_csod_szelen_allt_most_tobb_milliardos_dollaros_vagyonalapot_grundol_az_eszaki_orszag","timestamp":"2019. február. 26. 10:54","title":"Tíz éve a csőd szélén állt, most több milliárd dolláros vagyonalapot gründol az északi ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa9686c-4adf-4542-a7bb-e055c1c9bf99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv kitörése Kr. e. 79-ben csaknem kétezer ember halálát okozta Pompejiben és Herculaneumban. De sokan elmenekültek, és egy új kutatás azt derítette fel, hogy hol telepedtek le az után, hogy az otthonuk hamuvá lett.","shortLead":"A Vezúv kitörése Kr. e. 79-ben csaknem kétezer ember halálát okozta Pompejiben és Herculaneumban. De sokan...","id":"20190226_pompeji_herculaneum_vezuv_vulkankitores_termeszeti_katasztrofa_menekles_tulelok_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa9686c-4adf-4542-a7bb-e055c1c9bf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817db1ac-c699-4c0a-a6b8-0d195f1c881e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_pompeji_herculaneum_vezuv_vulkankitores_termeszeti_katasztrofa_menekles_tulelok_regeszet","timestamp":"2019. február. 26. 21:28","title":"Megfejtették, hová menekültek pompeji túlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]