[{"available":true,"c_guid":"f278488a-25fa-4c2a-87a1-ea1a9df7e099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-okkal, illetve az iOS 12-vel mutatkozott be a mélységállítási lehetőség (Depth Control). Egy vicces reklámban hívja fel erre a funkcióra a figyelmet az Apple.","shortLead":"A 2018-as iPhone-okkal, illetve az iOS 12-vel mutatkozott be a mélységállítási lehetőség (Depth Control). Egy vicces...","id":"20190226_apple_reklam_depth_control_melysegerzekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f278488a-25fa-4c2a-87a1-ea1a9df7e099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697ec605-4b49-4907-a9c1-748d701020ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_apple_reklam_depth_control_melysegerzekeles","timestamp":"2019. február. 26. 16:33","title":"Vicces reklám: erre is jó az új iPhone-ok egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","shortLead":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","id":"20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b8930f-8858-489a-857d-e39b940227b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","timestamp":"2019. február. 27. 09:08","title":"Sztrókot kaphatott egy kamionos, aki szembement a forgalommal Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","shortLead":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","id":"20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4ff864-28f0-4437-8d8f-79636924a08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","timestamp":"2019. február. 25. 19:12","title":"Ez még csak CGI, de ilyen abszurd módon gyors a Tesla Roadster II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új pozíciót fog betölteni. A Vedomoszty szerint rossz hír a távozásuk, mert ők képviselték a liberális ellenzéket a cégen belül.","shortLead":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új...","id":"20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad11f56-e58b-4ba3-9be9-2dc4285b9d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 10:12","title":"Felmentették a Gazprom vezetőit pozíciójukból, sokkot kaptak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","shortLead":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","id":"20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c650ce0f-2637-440d-8a99-53cb01807cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:12","title":"Meglepően olcsón bérel budai lakást Semjén Zsolt kitüntetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae5f558-6a58-492f-b9f2-96865f4846a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A LED-lámpás közvilágítás sok mindenre jó.","shortLead":"A LED-lámpás közvilágítás sok mindenre jó.","id":"20190226_gyalogatkelo_led_lampa_kozlekedesbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae5f558-6a58-492f-b9f2-96865f4846a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b5a4d-f025-47a8-9a50-9b79131582a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_gyalogatkelo_led_lampa_kozlekedesbiztonsag","timestamp":"2019. február. 27. 04:07","title":"Ennyi is elég lenne, hogy kevesebb embert üssenek el gyalogátkelőkön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14c35fc-c4fc-4b63-b88e-082d817fddd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Air földi kiszolgáló személyzete hirdetett munkabeszüntetést. A sztrájk mintegy 60 járatot és ezzel több ezer utast érinthet. ","shortLead":"A Wizz Air földi kiszolgáló személyzete hirdetett munkabeszüntetést. A sztrájk mintegy 60 járatot és ezzel több ezer...","id":"20190226_Egyhetes_sztrajkra_keszulnek_a_londoni_Luton_repteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14c35fc-c4fc-4b63-b88e-082d817fddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc39b9eb-502a-41c6-95c0-9c175344afa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Egyhetes_sztrajkra_keszulnek_a_londoni_Luton_repteren","timestamp":"2019. február. 26. 09:53","title":"Egyhetes sztrájkra készülnek a londoni Luton reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]