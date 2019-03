Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Siófok előtt zajló munkálatok során Budapest felől egy, míg a főváros felé két sávon haladhat majd a forgalom.","shortLead":"A Siófok előtt zajló munkálatok során Budapest felől egy, míg a főváros felé két sávon haladhat majd a forgalom.","id":"20190301_Matol_folytatodik_az_M7es_felujitasa_torlodasok_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94483124-58b0-43ef-b22b-468a86419fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Matol_folytatodik_az_M7es_felujitasa_torlodasok_varhatok","timestamp":"2019. március. 01. 05:47","title":"Mától folytatódik az M7-es felújítása, torlódások várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette innovációs minisztérium. A helyzet pattanásig feszült, az elnökség titkolózik és tárgyal, közben fogy a pénz, a kutatók nem biztosak abban, hogy az áprilisi fizetésüket megkapják. A kérdés, ki adja fel előbb: Palkovics László vagy az MTA-elnök Lovász László.","shortLead":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette...","id":"20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea98fc-fe26-4969-88e1-48403449bd67","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","timestamp":"2019. március. 01. 20:00","title":"Az optimista forgatókönyvek szerint fél évig húzhatja így az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","shortLead":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","id":"20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae9d8f1-5a9c-4b38-909c-bb60c6e0c22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","timestamp":"2019. március. 01. 09:43","title":"Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa14c20-3119-412b-8a1a-2d498b9fd730","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20190302_Jerry_Lee_Lewis_sztrokot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa14c20-3119-412b-8a1a-2d498b9fd730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e595458-2cf5-4772-8cd6-cd3c03acc57a","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_Jerry_Lee_Lewis_sztrokot_kapott","timestamp":"2019. március. 02. 07:28","title":"Jerry Lee Lewis sztrókot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a4b0b8-6627-4867-9932-23e4ba79e426","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Európa tiszta forrásai – Korniss Dezső a Nemzeti Galériában / Magyar Power 50 – a hazai színtér erősorrendje 2018-ban / Vissza a jövőbe – Ipartev50+ kiállítás a Ludwig Múzeumban / Warholesque – retrospektív a New York-i Whitney Museumban / Tested mint mandala – Hajas Tibor és a tibeti misztériumok / Mindent vissza? – második forduló a gyarmati restitúcióban







Ilyen szép kiállítást még nem láttam – 1919-ben köztulajdonba vett műkincsek","shortLead":"Európa tiszta forrásai – Korniss Dezső a Nemzeti Galériában / Magyar Power 50 – a hazai színtér erősorrendje 2018-ban...","id":"20190301_Megjelent_a_Muerto_2019_marciusi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a4b0b8-6627-4867-9932-23e4ba79e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c412d2-94d1-4284-ba0f-fc7435b0afb4","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190301_Megjelent_a_Muerto_2019_marciusi_lapszama","timestamp":"2019. március. 01. 18:39","title":"Megjelent a Műértő 2019 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","shortLead":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","id":"20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3b84d-b5e0-4e8f-b008-e3d333514d9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","timestamp":"2019. március. 02. 15:05","title":"Lapra szerelt csokinyulat dobott piacra az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz körbálákra is átterjedt. ","shortLead":"A tűz körbálákra is átterjedt. ","id":"20190301_Ot_hektaron_langolt_az_aljnovenyzet_Kiskoroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b69ca7-f179-492c-bee8-a608de26c468","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ot_hektaron_langolt_az_aljnovenyzet_Kiskoroson","timestamp":"2019. március. 01. 21:42","title":"Öt hektáron lángolt az aljnövényzet Kiskőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7976c26-a31d-445e-bd3e-c7b64d857fe3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vakvezető kutyája miatt nem engedték fel egy Londonba tartó gépre. ","shortLead":"Vakvezető kutyája miatt nem engedték fel egy Londonba tartó gépre. ","id":"20190301_150_ezres_karteritest_kap_a_WizzAirtol_a_latasserult_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7976c26-a31d-445e-bd3e-c7b64d857fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c42be-733a-4842-86cf-85e2c9d85ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_150_ezres_karteritest_kap_a_WizzAirtol_a_latasserult_fiu","timestamp":"2019. március. 01. 20:02","title":"150 ezres kártérítést kap a Wizz Air-től a látássérült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]