Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Csomolungmát. Ez korábban már másoknak is sikerült, de a két mászó végig dokumentálta útját, és most a Yandex-ru oldalon megosztották a különböző magasságokban késztett panoráma-felvételeket.

Érdemes meghallgatni/elolvasni a panorámát kísérő beszámolókat is, a szöveg oroszul is angolul is elérhető. A panoráma innen érhető el.