[{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő szerint a Fidesznek a magyar emberek döntése fontosabb, mint a pártfegyelem.\r

","shortLead":"A kormányszóvivő szerint a Fidesznek a magyar emberek döntése fontosabb, mint a pártfegyelem.\r

","id":"20190302_Kovacs_Zoltan_Amugy_is_csak_marcius_15ig_tartott_volna_a_plakatkampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c5f89-4323-42b4-b35b-a7e9e054d584","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kovacs_Zoltan_Amugy_is_csak_marcius_15ig_tartott_volna_a_plakatkampany","timestamp":"2019. március. 02. 14:51","title":"Kovács Zoltán: Amúgy is csak március 15-ig tartott volna a plakátkampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 19 éves argentin Santiago Lopez lett az első, aki elérte az 1 millió dolláros, vagyis nagyjából 278 millió dolláros keresetet a független hibavadász platformon, a HackerOne-on.","shortLead":"A 19 éves argentin Santiago Lopez lett az első, aki elérte az 1 millió dolláros, vagyis nagyjából 278 millió dolláros...","id":"20190301_santiago_lopez_hackerone_etikus_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135dc776-e4f5-41c6-82e4-7d0821ea52a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_santiago_lopez_hackerone_etikus_hacker","timestamp":"2019. március. 01. 13:33","title":"Kíváncsi a titokra? Így kell 19 évesen több száz milliót keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","shortLead":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","id":"20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab829c-9ad5-46b0-94fd-1bb3d84f99dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","timestamp":"2019. március. 01. 16:19","title":"Úgy szervezett családbarát programot Kósa Lajos felesége, hogy volt résztvevő, aki nem tudta, miben vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit. A kutatás a közepén tart, de már beadtak egy pályázatot uniós forrásokra, hogy az ilyen módszerrel fűtő háztartásokat korszerűsíthessék.","shortLead":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit...","id":"20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2949d8ae-fc6f-4f35-ad80-b44ade5f90b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","timestamp":"2019. március. 02. 13:55","title":"Uniós pénzből korszerűsítenék a „szemétégető” háztartások fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ec712-a972-485d-b13f-d310c0afa8de","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új, viselhető kütyüje jelentősen olcsóbb a riválisok hasonló kategóriás termékeinél, de ez persze még nem feltétlenül árul el semmit arról, hogy mit tud az óra a gyakorlatban. Teszten az Amazfit Verge, amivel akár Michael Knight módra is beszélhetünk.","shortLead":"A Xiaomi új, viselhető kütyüje jelentősen olcsóbb a riválisok hasonló kategóriás termékeinél, de ez persze még nem...","id":"20190302_xiaomi_huami_amazfit_verge_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543ec712-a972-485d-b13f-d310c0afa8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b2eafd-d28a-4624-8e5b-4e7357d07962","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_xiaomi_huami_amazfit_verge_okosora","timestamp":"2019. március. 02. 14:00","title":"Telefonálni is lehet ezzel a 40 ezer forintos Xiaomi okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04ce6f5-df0f-4f7f-9c35-f84ff4140a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak megismerhettük a 7 nanométeres technológiával készülő áramköröket, de a hírek már arról szólnak, hogy a jövő évi iPhone-ok fő áramköre 5 nm-es gyártástechnológiával fog készülni. És valószínűleg nem lesz ebben egyedül.","shortLead":"Épphogy csak megismerhettük a 7 nanométeres technológiával készülő áramköröket, de a hírek már arról szólnak...","id":"20190301_tsmc_5nm_technologia_processzor_lapkakeszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04ce6f5-df0f-4f7f-9c35-f84ff4140a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f091f204-67d8-40c6-ac17-3383ddc1a0ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_tsmc_5nm_technologia_processzor_lapkakeszlet","timestamp":"2019. március. 01. 13:03","title":"Most még a heteseket csodáljuk, de már készülőben az ötösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","shortLead":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","id":"20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87522391-a0e9-4c77-a79c-f1d5ceebcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. március. 01. 12:46","title":"Letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4ec1b-21f0-4833-a43e-c1c677706c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb két helyről kerültek elő képek, amelyeken (elvileg) a Huawei hamarosan érkező új csúcsmobilja, a P30 Pro látható.","shortLead":"Újabb két helyről kerültek elő képek, amelyeken (elvileg) a Huawei hamarosan érkező új csúcsmobilja, a P30 Pro látható.","id":"20190301_huawei_p30_pro_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4ec1b-21f0-4833-a43e-c1c677706c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7473bb35-1960-4ebf-b597-f9f48f41e412","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_p30_pro_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2019. március. 01. 19:03","title":"Újabb képek szivárogtak ki a Huawei P30 Próról, de volna itt egy furcsaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]