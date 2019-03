Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt fiatalkorú. Most viszont már egészen mást állítanak.","shortLead":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt...","id":"20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00495ded-08ef-40bf-91d0-6386f146d538","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 01. 20:03","title":"Hazudott a Facebook, és ez egy véletlen miatt derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0ec03e-757f-4557-8911-5698a779a15f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből néhány példány ritkaságnak számító kolorádói jegenyefenyő.","shortLead":"Ebből néhány példány ritkaságnak számító kolorádói jegenyefenyő.","id":"20190228_Varosliget_fakivagas_Rozsakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0ec03e-757f-4557-8911-5698a779a15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79db7c97-7348-4cee-b7e7-11aeb37b1983","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Varosliget_fakivagas_Rozsakert","timestamp":"2019. február. 28. 17:47","title":"Kivágnak 33 fát a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","shortLead":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","id":"20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da34c86d-f6a0-449a-86e3-ae9be329d641","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","timestamp":"2019. március. 01. 16:08","title":"A független szakértő szerint is brutális a ferihegyi zajszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","shortLead":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","id":"20190301_Martha_Stewart_beszall_a_fubizniszbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43436180-dbcc-4990-9ccc-e5c30f70a599","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Martha_Stewart_beszall_a_fubizniszbe","timestamp":"2019. március. 01. 12:22","title":"Martha Stewart beszáll a fűbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e1013a-8a9c-462a-b494-f8c7e7fded31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól hivatalos megnevezés lehet a prefektusnő asszony, de a tűzoltónő és a rendőrnő is. ","shortLead":"Mostantól hivatalos megnevezés lehet a prefektusnő asszony, de a tűzoltónő és a rendőrnő is. ","id":"20190301_Engedelyezte_a_foglalkozast_jelento_szavak_nonemu_alakjat_a_Francia_Akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e1013a-8a9c-462a-b494-f8c7e7fded31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b443e-ba55-4332-b2a7-97b45e223082","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Engedelyezte_a_foglalkozast_jelento_szavak_nonemu_alakjat_a_Francia_Akademia","timestamp":"2019. március. 01. 14:46","title":"Engedélyezte a foglalkozást jelentő szavak nőnemű alakját a Francia Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost-cikk éppen a hajléktalanok kirekesztésével ellentétes üzenetet fogalmazott meg - áll az NMHH közleményében. De megúszta a Magyar Idők egyik cikke is. ","shortLead":"A Ripost-cikk éppen a hajléktalanok kirekesztésével ellentétes üzenetet fogalmazott meg - áll az NMHH közleményében. De...","id":"20190301_Mediatanacs_Ripost_NMHH_hajlektalanok_Magyar_Idok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ff8fe-c8e4-42d3-a33c-8161c6925d29","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Mediatanacs_Ripost_NMHH_hajlektalanok_Magyar_Idok","timestamp":"2019. március. 01. 15:40","title":"Nem bírságolja meg a Médiatanács a Ripostot a hajléktalanokról szóló cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit. A kutatás a közepén tart, de már beadtak egy pályázatot uniós forrásokra, hogy az ilyen módszerrel fűtő háztartásokat korszerűsíthessék.","shortLead":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit...","id":"20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2949d8ae-fc6f-4f35-ad80-b44ade5f90b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","timestamp":"2019. március. 02. 13:55","title":"Uniós pénzből korszerűsítenék a „szemétégető” háztartások fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accbbd4f-f4f9-4225-8d94-2c03ce1bf5db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"85 százalék mondta azt januárban, hogy „teljes mértékben” vagy „inkább” támogatják azt, hogy Magyarország az Európai Unió tagja legyen.","shortLead":"85 százalék mondta azt januárban, hogy „teljes mértékben” vagy „inkább” támogatják azt, hogy Magyarország az Európai...","id":"20190301_Hiaba_a_sok_brusszelezes_sosem_volt_ilyen_magas_a_magyarok_EUpartisaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=accbbd4f-f4f9-4225-8d94-2c03ce1bf5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb0fde5-1a8c-429f-85ce-b8767f42de4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Hiaba_a_sok_brusszelezes_sosem_volt_ilyen_magas_a_magyarok_EUpartisaga","timestamp":"2019. március. 01. 12:08","title":"Hiába a sok brüsszelezés, sosem volt ilyen magas a magyarok EU-pártisága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]