Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","id":"20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12dd1c-8955-44fb-9ee9-c0df7a875d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","timestamp":"2019. március. 01. 12:03","title":"Rég várt újítás került a Google Dokumentumokba, de még nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","shortLead":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","id":"20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d9c20-dde0-4792-8e5a-44f137de5903","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","timestamp":"2019. március. 01. 12:51","title":"Május 26-ára írta ki Áder János az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most derült ki, hogy „okosba” építettek fel egy évvel ezelőtt egy hidat Tótkomlós közepén, a Száraz-éren. Simonka György, a térség bűncselekményekkel megvádolt képviselője szerint az a fontos, hogy mestermunka, a többi csak okvetetlenkedés.","shortLead":"Most derült ki, hogy „okosba” építettek fel egy évvel ezelőtt egy hidat Tótkomlós közepén, a Száraz-éren. Simonka...","id":"20190301_Simonka_Gyorgy_felhaborodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece3055-f2fb-463d-90e1-7fe3b6b1b57a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Simonka_Gyorgy_felhaborodott","timestamp":"2019. március. 01. 07:25","title":"Simonka György védelmébe vett egy \"okosba\" megépített hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar állapotokról.","shortLead":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar...","id":"20190301_Kiss_Tibor_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccade32d-a0a0-4358-a8cf-e59b72ab0a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kiss_Tibor_interju","timestamp":"2019. március. 01. 13:25","title":"Kiss Tibi: Be kellene dobni az országot egy mosógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette, szivárogtatással, a pártelnök elleni kampányolással vádolják. Az ügy háttere a párt viharos EP-listás választmányi ülése és az EP-képviselői helyekkel függ össze. Mesterházy tagad.\r

\r

","shortLead":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette...","id":"20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeaef5-ee8b-41f1-a81c-ef9a8a2ef9df","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","timestamp":"2019. március. 01. 14:13","title":"Fegyelmi indult az MSZP-ben Mesterházy Attila ellen, akár ki is zárhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A The Rolling Stones veterán gitárosa a kastélyának kertjébe járt ki alkalomadtán csapatni velük. ","shortLead":"A The Rolling Stones veterán gitárosa a kastélyának kertjébe járt ki alkalomadtán csapatni velük. ","id":"20190301_Tudtak_hogy_Keith_Richards_motorozik_Mi_is_csak_onnan_hogy_elloptak_a_jarmuveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2648d40-ab43-44a1-82c9-d9048948218d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Tudtak_hogy_Keith_Richards_motorozik_Mi_is_csak_onnan_hogy_elloptak_a_jarmuveit","timestamp":"2019. március. 01. 15:10","title":"Tudták, hogy Keith Richards motorozik? Mi is csak onnan, hogy ellopták a járműveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra a projektre, amelyben saját kriptovalutát fejlesztenének a platform számára.","shortLead":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra...","id":"20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1f773-82bd-4f13-94e3-ef5cb12f965a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","timestamp":"2019. március. 01. 10:36","title":"Saját pénzt készít a Facebook, a WhatsAppban is fizethetnénk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19d8cc1-c5a7-466b-a6b8-0cf3dc8c4d5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt egy kis figyelmetlenség az eladó részéről, és máris százezreket alkudtak le autóvételnél a most lebukott csalók. ","shortLead":"Elég volt egy kis figyelmetlenség az eladó részéről, és máris százezreket alkudtak le autóvételnél a most lebukott...","id":"20190301_autoeladas_hasznalt_auto_csalas_trukkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d19d8cc1-c5a7-466b-a6b8-0cf3dc8c4d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd564fdc-85ed-4ede-99ed-168c8d1abbcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_autoeladas_hasznalt_auto_csalas_trukkok","timestamp":"2019. március. 01. 12:12","title":"Új trükkel húzták le eladáskor az óvatlan autótulajdonosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]